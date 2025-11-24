Nhà Trắng lên tiếng về thỏa thuận hòa bình Ukraine sau chỉnh sửa

Phái đoàn Mỹ và Ukraine họp tại Geneva ngày 23/11 (Ảnh: AFP).

Bước tiến quan trọng

Nhà Trắng cuối ngày 23/11 cho biết, Ukraine tin rằng bản dự thảo hiện tại của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột “phản ánh các lợi ích an ninh quốc gia của họ” sau khi đã được “sửa đổi và làm rõ” với sự tham gia đóng góp của các quan chức cấp cao Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Bản dự thảo kế hoạch gồm 28 điểm trước đó do Mỹ đề xuất đã vấp phải chỉ trích vì bị cho là khiến Ukraine phải nhượng bộ quá nhiều.

Trong thông cáo cuối ngày hôm qua, Nhà Trắng khẳng định những quan ngại then chốt của Ukraine đã “được giải quyết triệt để” và rằng “cuộc đàm phán đánh dấu một bước tiến quan trọng”.

“Phái đoàn Ukraine khẳng định rằng mọi quan ngại chính của họ, gồm các bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế lâu dài, bảo vệ cơ sở hạ tầng, tự do hàng hải và chủ quyền chính trị, đã được giải quyết đầy đủ trong cuộc họp”, thông cáo của Nhà Trắng viết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã ca ngợi kết quả “thực chất” của cuộc họp.

“Có rất nhiều điều đang thay đổi: Chúng tôi làm việc hết sức thận trọng về những bước đi cần thiết để chấm dứt xung đột”, ông nói trong một thông điệp video đăng trên Telegram.

Ngoài ra, Ukraine cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Mỹ và Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

“Phái đoàn Ukraine tái khẳng định lòng biết ơn đối với cam kết vững chắc của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực không ngừng nhằm chấm dứt xung đột và sự mất mát sinh mạng”, tuyên bố viết.

Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, nói với các phóng viên: “Chúng tôi cảm ơn những người bạn lớn của mình là nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump cùng đội ngũ của ông vì cam kết mang lại nền hòa bình này”.

Mỹ tìm cách loại bỏ điều khoản gây tranh cãi

Hôm 23/11, phái đoàn Mỹ đã có cuộc hội đàm với đại diện của Ukraine và châu Âu tại Geneva nhằm thảo luận thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất.

Mỹ đã đưa ra một bản cập nhật đề xuất nhằm giải quyết xung đột Ukraine và thông báo đã đạt được tiến triển đáng kể sau hội đàm.

Theo thông tin của trang RBC News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bản kế hoạch do Washington xây dựng gồm từ 26 đến 28 điểm, tùy theo phiên bản tài liệu đang tiếp tục được chỉnh sửa sau các cuộc tham vấn với phía Ukraine.

Ông Rubio nói phái đoàn Mỹ đến Geneva với một mục tiêu thu hẹp số vấn đề còn tồn tại trong 28 điểm (hoặc 26 điểm).

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc trao đổi với Kiev những ngày gần đây diễn ra cực kỳ chuyên sâu. Đại diện của nhiều cơ quan Ukraine đã tham gia, góp phần làm rõ các lập trường chủ chốt.

“Hôm nay là một ngày rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được tiến triển to lớn”, ông Rubio thông báo kết quả cuộc hội đàm ở Geneva.

Ông cũng cho biết trong 96 giờ trước đó, phái đoàn của Mỹ đã tổ chức hàng loạt cuộc họp chi tiết tại Kiev nhằm thu hẹp danh sách các điều khoản còn gây tranh cãi.

“Chúng tôi đến đây hôm nay chỉ với một mục tiêu và ngày hôm nay chúng tôi đã đạt được điều đó ở mức độ rất đáng kể”, ông Rubio khẳng định.

Dù đã đạt nhiều bước tiến, việc thông qua cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của các nhà lãnh đạo quốc gia.

“Đây là ngày hiệu quả nhất, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông Rubio nói và lưu ý rằng các chi tiết cuối cùng cần được tiếp tục hoàn thiện.

Do đó, theo ông, còn quá sớm để nói về kết quả cuối cùng hay các quyết định đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên đàm phán, có dấu hiệu cho thấy thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Kiev ký thỏa thuận hòa bình nhiều khả năng sẽ được xem xét lại và lùi sang thời điểm muộn hơn.