Ukraine nêu sai lầm khiến Nga tận dụng thời cơ, áp sát điểm nóng chiến lược

Chiến sự Nga - Ukraine diễn ra quyết liệt ở mặt trận miền Đông và Đông Nam (Ảnh: AFP).

Một trong các đơn vị Ukraine đã tự ý rút khỏi vị trí mà không có sự phối hợp gần khu định cư Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhia, tạo điều kiện để lực lượng Nga áp sát sườn của lực lượng phòng thủ Ukraine, Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, chia sẻ với Interfax-Ukraine.

Một số binh sĩ Ukraine được báo cáo là mất tích sau cuộc đụng độ.

"Quân ta đã tiến hành tái bố trí và cấu trúc phòng thủ được sắp xếp lại nhằm bảo toàn lực lượng và tăng cường phòng thủ cho Huliaipole. Tuy nhiên, một trong các đơn vị đã tự ý rút khỏi vị trí mà không xin phép chỉ huy. Điều này khiến một trong các sườn của tuyến tác chiến trong khu vực bị hở, để lực lượng của đơn vị bên cạnh không còn gì che chắn. Nga đã tận dụng tình huống này và điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tiến công vào sườn lực lượng phòng thủ Ukraine", ông cho biết.

Quan chức Ukraine khẳng định các chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra đang được làm rõ và xác minh.

Ông Voloshyn khẳng định Ukraine vẫn đang giữ vững trận tuyến, bao gồm triển khai quân dự bị vì vị trí chiến lược quan trọng của Huliaipole.

Tình hình ở mặt trận Đông Nam đang nóng lên từng ngày (Ảnh: EP).

Hồi đầu tuần, Nga đã xuyên thủng một điểm then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Huliaipole, tạo ra một mối đe dọa mở rộng nhanh chóng nhằm vào một trong những pháo đài kiên cố nhất của Ukraine ở mặt trận Đông Nam.

Đáp lại, lực lượng Ukraine đã tập hợp lại và chuyển vào vị trí để chuẩn bị cho một trận chiến mang tính quyết định, trận chiến sẽ định đoạt kết cục của mặt trận Huliaipole.

Mục tiêu chính của Nga ở khu vực này là tiến lên phía bắc Huliaipole. Bằng cách làm như vậy, lực lượng Nga muốn thiết lập một hướng tiến công thứ 3 và tạo điều kiện cho khả năng bao vây chiến dịch bằng cách gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine từ 3 hướng.

Quyết định vượt qua Huliaipole từ phía bắc được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất, Huliaipole là cứ điểm lớn nhất và kiên cố nhất của Ukraine trong khu vực. Một cuộc tiến công trực diện vào thị trấn chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất cho Nga, điều có thể nhanh chóng làm suy giảm lợi thế quân số hiện tại của họ và cản trở nỗ lực tiến công rộng hơn.

Thứ hai, việc kiểm soát được khu vực phía bắc Huliaipole sẽ mở ra một hành lang cho phép lực lượng Nga tiến sâu hơn vào các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Để hoàn thành mục tiêu, Nga đã triển khai khoảng 40.000 quân nhằm đảm bảo ưu thế vượt trội về quân số và dồn nỗ lực chính vào Uspenivka, điểm mạnh then chốt của Ukraine nằm ở bờ tây sông Yanchul.

Với vị trí thuận lợi của khu định cư này, cách tiếp cận khả thi của Nga là áp đảo các vị trí Ukraine, thâm nhập vào làng và thiết lập một bàn đạp.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Zaporizhia đang bị kéo căng và có nguy cơ sụp đổ do đợt tiến công nhanh của Nga. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.