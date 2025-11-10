Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 9/11 cho thấy những đợt gió mạnh do siêu bão Phượng Hoàng (Fung - Wong) gây ra khiến cầu treo nổi tiếng ở thành phố Camaligan thuộc tỉnh Camarines Sur rung lắc dữ dội.

Hình ảnh cây cầu chao đảo cho thấy mức độ nguy hiểm của bão Phượng Hoàng khi quét qua Philippines.

Cầu rung lắc dữ dội giữa siêu bão Phượng Hoàng ở Philippines (Nguồn: Indianexpress)

Sau khi đổ bộ vào ngày 9/11, siêu bão Phượng Hoàng đã tàn phá miền bắc Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và cô lập một số thị trấn.

Hơn một triệu người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ vào thị trấn Dinalungan, phía đông tỉnh Aurora vào đêm 9/11. Cơn bão đã tấn công nhiều khu vực trên đảo Luzon, đảo chính của Philippines, với gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn suốt đêm.

Cơn bão, được người dân địa phương gọi là "Uwan", đã gây thiệt hại cho nhà cửa ở thành phố Santiago, tỉnh Isabela, phía bắc Philippines. Cây cối và cột điện cũng bị bão quật đổ.

"Đêm qua chúng tôi không thể ngủ được vì gió mạnh đập vào tấm lợp kim loại và cành cây đổ xuống", Romeo Mariano, người đang trú ẩn cùng bà ngoại trong nhà, cho biết.

"Hầu hết cây gần đó đều đổ, và khi chúng tôi ra ngoài kiểm tra, chúng tôi đã thấy thiệt hại", Mariano nói thêm.

Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines (Nguồn: AP)

Phó Thống đốc Aurora, Patrick Alexis Angara, cho biết ít nhất 3 thị trấn không thể tiếp cận do lở đất và đường sá bị hư hỏng.

"Các hoạt động đánh giá và dọn dẹp đang được tiến hành", ông Angara nói với đài truyền hình DZMM.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các quan chức kêu gọi cư dân ở các khu vực ven biển và vùng trũng tìm nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão đang di chuyển qua Biển Đông và dự kiến ​​sẽ chuyển hướng về phía đông bắc hướng tới Đài Loan. Cơ quan này cảnh báo phần lớn Philippines vẫn phải đối mặt với mưa lớn và gió mạnh, cùng với sóng lớn ở các khu vực ven biển.

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines cho biết hơn 400 chuyến bay đã bị hủy từ ngày 9/11.

Phượng Hoàng là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Dự kiến từ hôm nay 10/11, cơn bão sẽ di chuyển về phía tây bắc và sau đó là phía bắc vào ngày mai 11/11, duy trì cường độ bão.

Bão Phượng Hoàng đổ bộ chỉ vài ngày sau khi Philippines hứng chịu bão Kalmaegi khiến hơn 200 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích, gần 450.000 người phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán hoặc ở cùng người thân.