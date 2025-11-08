Bão chồng bão, Philippines cảnh báo nguy hiểm

Fung-wong có thể mạnh lên thành siêu bão (Ảnh: AHI).

Theo Cơ quan khí tượng của Philippines (Pagasa), bão Fung-wong được dự báo sẽ mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào nước này cuối ngày 9/11.

Ông Benison Estareja của Pagasa cho biết, vòng hoàn lưu khổng lồ của cơn bão, trải rộng 1.500km, đang gây mưa lớn và gió mạnh tại một số khu vực phía đông Philippines.

“Có thể bao phủ gần như toàn bộ đất nước”, ông Estareja nói.

Ông cho biết thêm, Fung-wong, có tên địa phương là Uwan, hiện đạt sức gió duy trì tối đa 140km/h và gió giật lên tới 170km/h, và có thể tăng lên 185km/h khi tiến gần đất liền, đủ mạnh để phá hủy nhà cửa, quật đổ cây cối và các công trình.

Lượng mưa lên tới 200mm dự kiến xảy ra tại các tỉnh phía Đông Philippines, đặc biệt là vùng Bicol, cũng như một số khu vực thuộc Samar. Điều này làm tăng nguy cơ lũ lụt diện rộng và sạt lở đất, trong khi phía bắc và trung Luzon có thể chứng kiến lượng mưa từ 100mm đến 200mm khi bão đi qua.

Theo các chuyên gia, tốc độ di chuyển chậm và kích thước khổng lồ khiến Fung-wong đặc biệt nguy hiểm.

Nhà khoa học Glenn Banaguas cảnh báo, Fung-wong sẽ không còn chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà là “một thảm họa toàn diện đang chuyển động”.

“Fung-wong lớn đến mức các dải gió và mưa của nó có thể bao phủ toàn bộ quần đảo, nhưng vấn đề không chỉ là kích thước. Đó còn là phạm vi, thời điểm và cường độ”, ông nói.

“Cơn bão này siêu lớn. Bán kính của nó là 700km tính từ tâm, nhân đôi lên là đường kính 1.400km. Từ Batanes đến Bohol đều có thể bị ảnh hưởng”, Phó Quản trị viên Bernardo Rafaelito Alejandro IV của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines nhận định.

“Nó giống như ném một tảng đá khổng lồ xuống hồ và nhìn các gợn sóng lan tới mọi bờ. Với một cơn bão lớn như vậy, không nơi nào thực sự đủ xa”, ông giải thích.

Pagasa kêu gọi cư dân ở vùng trũng và ven biển sơ tán lên nơi cao hơn và ngừng mọi hoạt động hàng hải, cảnh báo nước dâng cao có thể nhấn chìm các cộng đồng ven biển, và cảnh báo gió giật mạnh.

Một số chính quyền địa phương đã cho học sinh nghỉ học ngày 10/11, và hãng hàng không quốc gia của Philippines đã hủy một số chuyến bay, trước thời điểm bão Fung-wong dự kiến đổ bộ.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi để lại một vệt tàn phá trên khắp khu vực, quét qua các cộng đồng ven biển, quật đổ cây cối, và xé toạc mái nhà và cửa kính.

Bão Kalmaegi khiến 204 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán, và cắt điện trên diện rộng ở Philippines.

Tại Thái Lan, ảnh hưởng kéo dài của Kalmaegi gây mưa lớn và lũ lụt cục bộ ở một số khu vực Đông Bắc và miền Trung.

Các nhà khoa học cảnh báo những cơn bão như Kalmaegi đang trở nên mạnh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng.