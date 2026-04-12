Mỹ - Iran đàm phán lịch sử suốt 14 giờ, Tổng thống Trump lên tiếng

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại Islamabad để tham gia cuộc đàm phán với Mỹ ngày 11/4 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn RT đưa tin, chính phủ Iran cho biết cuộc đàm phán với Mỹ do Pakistan làm trung gian đã tạm thời kết thúc sau 14 giờ thảo luận liên tục vào ngày 11/4.

Phía Iran xác nhận, các nhóm kỹ thuật từ cả hai phía đang trao đổi văn bản chuyên môn và các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục bất chấp những khác biệt còn lại.

Theo thông báo của chính phủ Iran, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bước vào “giai đoạn chuyên môn”, trong đó các ủy ban chuyên về các vấn đề kinh tế, quân sự, pháp lý và hạt nhân đã gặp nhau.

Thông báo cho biết thêm, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục để “hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật”.

Hãng tin Guardian cũng cho biết, các cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Iran dường như đã kết thúc tạm thời, sau nhiều giờ đàm phán tại Pakistan.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán 3 bên đang diễn ra tại Islamabad. Theo quan chức Nhà Trắng, các cuộc đàm phán đã kéo dài “15 giờ và vẫn tiếp diễn”.

Nhiều hãng truyền thông khác của Iran, bao gồm hãng thông tấn Fars và Tasnim, đưa tin vẫn còn "những bất đồng lớn" giữa các bên, nhưng theo đề nghị của Pakistan, một vòng đàm phán khác sẽ được tổ chức vào sáng 12/4.

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran, các nhóm đàm phán của Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán 3 bên mới tại Islamabad vào ngày 12/4 theo giờ địa phương, khi các quan chức Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải.

Trước đó, một phái đoàn của Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và một phái đoàn của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước các vòng đàm phán trực tiếp vào ngày 11/4.

Tasnim đưa tin phái đoàn Iran gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và an ninh, trong khi một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Mỹ cũng cử một “đội ngũ chuyên gia đầy đủ về các lĩnh vực liên quan”.

Các cuộc đàm phán tại Pakistan đánh dấu cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa Washington và Tehran trong nhiều thập niên, nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để thảo luận về vấn đề Iran, tại Islamabad ngày 11/4 (Ảnh: Reuters).

Chưa có tuyên bố chính thức về kết quả đàm phán

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức hay cuộc họp báo nào về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan. Tuy nhiên, những thông tin ít ỏi rò rỉ từ phía Iran và Pakistan đã hé lộ một số điểm bất đồng.

Các nguồn tin từ Pakistan tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng nhìn chung, bầu không khí và kết quả của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad vẫn tích cực, nhưng các bên vẫn bế tắc về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran nói với truyền thông Mỹ rằng Washington đã đưa ra những “yêu cầu không thể chấp nhận được” liên quan đến eo biển chiến lược và một số vấn đề khác, trong khi truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về những bất đồng này.

“Xét đến những yêu cầu quá mức của Mỹ, dường như đây là cơ hội cuối cùng của nhóm đàm phán Iran để đạt được một khuôn khổ chung trong vòng đàm phán này”, Tasnim đưa tin.

Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng cho biết: “Dường như đây là nỗ lực cuối cùng của Pakistan để xem liệu họ có thể đạt được kết quả từ vòng đàm phán này hay không”.

IRIB cho biết Mỹ đang “có cách tiếp cận quá khắt khe trong cuộc đàm phán này”.

Phản ứng của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump ngày 11/4 thừa nhận Mỹ đang tiến hành “các cuộc đàm phán rất sâu rộng” với Iran.

Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng việc đạt được thỏa thuận với Iran không quan trọng đối với ông.

“Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta đều thắng”, ông Trump nói khi rời Nhà Trắng đến Florida, sau đó nói thêm: “Việc có đạt được thỏa thuận hay không, đối với tôi không có gì khác biệt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã diễn ra “trong nhiều giờ”.

“Chúng ta đã hoàn toàn đánh bại quốc gia đó và vì vậy hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể họ đạt được thỏa thuận, có thể không, điều đó không quan trọng. Từ quan điểm của nước Mỹ, chúng ta đã thắng”, ông Trump nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/4 cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “vẫn chưa kết thúc”.

“Chiến dịch vẫn chưa kết thúc, nhưng có thể nói rõ ràng rằng chúng ta đã đạt được những kết quả lịch sử”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông đã chấp thuận các cuộc đàm phán trực tiếp với Li Băng, dự kiến ​​diễn ra tại Washington vào tuần tới. Ông nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc giải giáp Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, và một thỏa thuận hòa bình thực sự “sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ”.