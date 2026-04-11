Phái đoàn Iran đến Islamabad, cảnh báo cứng rắn trước đàm phán với Mỹ

Phái đoàn Iran đến Islamabad

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu ngày 10/4 đã hạ cánh xuống Islamabad, Pakistan, để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, tháp tùng ông Ghalibaf gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cùng một số thành viên quốc hội.

“Nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran để bắt đầu đàm phán, các cuộc đối thoại này sẽ được tiến hành”, Fars đưa tin.

Fars lưu ý rằng Tehran đã chấp nhận các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, nhưng nếu các hành động thù địch tái diễn, họ “sẽ một lần nữa thiêu rụi các lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết họ “hy vọng các bên sẽ tham gia một cách thiện chí” và ủng hộ việc đạt được một “giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột.”

2 điều kiện tiên quyết

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đặt điều kiện ngừng bắn tại Li Băng và “giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran” làm tiền đề để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Hai trong số các biện pháp đã được các bên cùng thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện: Lệnh ngừng bắn tại Li Băng và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này phải được hoàn tất trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X bằng tiếng Anh.

Ông Ghalibaf đưa ra thông báo này ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lên máy bay tới Islamabad để tham gia các cuộc hội đàm nhằm chuyển đổi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran thành một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố lần đầu vào ngày 8/4, Iran đã duy trì quan điểm rằng lệnh này bao gồm cả Li Băng, nơi các cuộc tập kích của Israel đã khiến gần 1.900 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 3.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người trung gian chính giữa Iran và Mỹ, cho biết Li Băng là một phần của thỏa thuận, và đây cũng là một trong những yêu cầu của Iran trong kế hoạch hòa bình 10 điểm gửi tới Washington.

Việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran trước đó chưa từng được đặt ra công khai như một điều kiện tiên quyết để đàm phán, mặc dù việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt là một yêu cầu khác trong số 10 yêu cầu của Iran.

Iran hiện không thể tiếp cận hàng chục tỷ USD tài sản tại các ngân hàng nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực ngân hàng và năng lượng.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn hiện nay rất mong manh khi Israel tiếp tục oanh tạc Li Băng và việc eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa đang là những điểm nghẽn chính cho cả 2 phía.

Israel tuyên bố, chiến dịch song song của họ chống lại nhóm vũ trang Hezbollah tại Li Băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn đã thống nhất giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định họ vẫn đang trong tình trạng xung đột tại mặt trận phía Bắc.

Tại Washington, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các yêu cầu mới của ông Ghalibaf. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Iran trước các cuộc đàm phán, tuyên bố Tehran "không có quân bài nào" ngoài việc gây sức ép bằng đóng eo biển Hormuz.

"Iran dường như không nhận ra rằng họ chẳng có quân bài nào trong tay, ngoại trừ việc sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế để gây sức ép. Lý do duy nhất khiến họ còn tồn tại đến ngày nay là để đàm phán", ông Trump đăng trên Truth Social.

Các cuộc đàm phán tại Islamabad được xem là cơ hội "được ăn cả ngã về không" để chấm dứt cuộc xung đột đã bao trùm toàn bộ khu vực Trung Đông và đẩy giá dầu thế giới lên mức kỷ lục.

“Ngón tay đã đặt trên cò súng”

Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel rằng các lực lượng quân sự Iran đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất với "ngón tay đã đặt trên cò súng" để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Khatam al-Anbia nhắc lại tuyên bố trước đó của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei rằng, các lực lượng quân sự của Iran chắc chắn trả thù cho những người Iran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, buộc đối phương phải bồi thường, và sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz lên một tầm cao mới, duy trì thế chủ động kiểm soát eo biển đó.