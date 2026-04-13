Ukraine báo động tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự ngày càng nghiêm trọng

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov (Ảnh: AFP).

Theo quan chức này, tình trạng trốn nhập ngũ đang gây ảnh hưởng tới nỗ lực tác chiến và sự ổn định lâu dài của Ukraine, và rằng “không có con người thì không thể thắng được trong xung đột".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chiến dịch huy động quân của Ukraine, bao gồm các vụ bạo lực gần đây nhằm vào nhân viên tuyển quân.

Đầu tháng 4, có 2 cán bộ tuyển quân bị thương trong một vụ đâm dao khi kiểm tra giấy tờ tại Vinnytsia, trong khi một vụ tấn công khác tại Lviv khiến 1 quan chức thiệt mạng.

Trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform, ông Budanov cho rằng xã hội Ukraine đang đối mặt với một “vấn đề cực kỳ lớn” khi vừa mong muốn sẽ giành chiến thắng nhưng lại có những người né tránh nghĩa vụ quân sự.

“Một mặt, ai cũng nói phải chiến đấu đến chiến thắng, nhưng mặt khác, cũng có người không muốn nhập ngũ. Và tất cả điều này xảy ra cùng lúc. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn”, ông nói.

Ông Budanov nhấn mạnh rằng nỗ lực tác chiến của Ukraine cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhân lực, bác bỏ quan điểm cho rằng chỉ công nghệ là đủ để giành chiến thắng.

“Xung đột là không thể thắng nếu không có con người. Không có con người thì sẽ thua trong chiến sự, điều đó có thể xảy ra. Nhưng thắng mà không có con người thì điều đó không tồn tại”, ông nói.

Ông cảnh báo việc trốn nghĩa vụ quân sự có thể làm gia tăng chia rẽ trong xã hội, đặc biệt giữa những người đang chiến đấu ở tiền tuyến và những người né tránh nhập ngũ.

“Người của chúng ta đang ở tiền tuyến, và họ cần được luân chuyển bởi người khác. Những người trốn nghĩa vụ rõ ràng không hiểu điều đó”, ông nói, đồng thời cho rằng căng thẳng có thể gia tăng sau xung đột khi các binh sĩ trở về.

Kêu gọi trách nhiệm công dân cao hơn, ông Budanov thúc giục người dân Ukraine không nên lo ngại việc động viên, đồng thời lưu ý rằng không phải tất cả người nhập ngũ đều được đưa ra chiến đấu trực tiếp.

“Một số phục vụ trong phòng không, hoặc ở các vị trí khác như hậu cần, kho bãi", ông nói. Ông cũng cảnh báo rằng nếu không giải quyết vấn đề này, đất nước có thể phải đối mặt với những hệ quả mang tính sống còn.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Ukraine ngày càng cảnh báo rằng nỗ lực cải cách huy động quân có thể đòi hỏi những quyết định khó khăn và không được lòng dân, khi nước này tìm cách duy trì khả năng phòng thủ trước cuộc xung đột với Nga.

Kể từ năm 2022, Ukraine đã phát hiện nhiều trường hợp nam giới trong độ tuổi nhập ngũ bỏ trốn. Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov hồi đầu năm cho biết khoảng 2 triệu người có khả năng nhập ngũ đang bị truy nã vì trốn nghĩa vụ, trong khi khoảng 200.000 binh sĩ đã đào ngũ.

Thái độ tại các nước châu Âu tiếp nhận người di cư Ukraine cũng đang thay đổi. Ba Lan, Đức, Ireland, Hungary và Na Uy đã bắt đầu siết chặt phúc lợi, viện dẫn việc số lượng người di cư gây áp lực lên ngân sách quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho rằng những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ nên trở về nước, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauris Laanemets thậm chí đề xuất truy tìm để đưa những người trốn nghĩa vụ về lại Ukraine.