Ukraine tính toán gì khi tập kích vào "hạm đội bóng tối" của Nga?

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là tàu Nga bị nhằm mục tiêu (Ảnh: Reuters).

Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại Địa Trung Hải, cho thấy sự mở rộng đáng kể của chiến dịch hàng hải tầm xa của Kiev nhằm vào những tàu đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế của Nga trong "bão" trừng phạt.

Phía Ukraine gọi đây là một “chiến dịch đặc biệt mới, chưa từng có tiền lệ”. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Theo Kyiv Independent, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các UAV của Ukraine đã đánh trúng tàu chở dầu này vào ngày 19/12 trong một chiến dịch được tiến hành rất xa ngoài khu vực tác chiến Biển Đen, cách lãnh thổ Ukraine khoảng 1.500km.

Cuộc tấn công là một phần của chiến dịch rộng hơn nhằm vào hệ thống vận tải hàng hải của Nga, ngoài hạm đội tác chiến. Thời gian qua, Kiev ngày càng tập trung vào các tàu chở dầu được Nga sử dụng để lách qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Những cuộc tập kích này đánh dấu "bước ngoặt" trong chiến lược của Ukraine nhằm tác động tới nguồn doanh thu của Nga dùng để duy trì chiến dịch quân sự.

Theo Forbes, những rủi ro gia tăng có thể làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Nga trên mỗi chuyến đi. Các nhà khai thác phải đối mặt với mức thuê tàu theo ngày cao hơn, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng tăng, cùng các tuyến đường dài hơn qua vùng biển khắc nghiệt. Đây là những yếu tố có thể tác động tới hiệu quả kinh tế của “hạm đội bóng tối” của Nga.

Việc tăng cường tấn công các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" có thể làm ảnh hưởng tới các tuyến then chốt của xuất khẩu dầu Nga, nhận định của Janis Kluge, chuyên gia về Nga tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức.

Ukraine đăng video tấn công tàu chở dầu Nga (Video: Guardian).

Theo phân tích tháng 12/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, hạm đội bóng tối của Nga vận chuyển ước tính khoảng 3,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 65% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của nước này, tạo ra doanh thu hằng năm khoảng 87-100 tỷ USD.

Cuối tháng 11, Ukraine cho biết đã đánh trúng 2 tàu chở dầu Nga bị trừng phạt là Kairos và Virat ngoài khơi Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo Pháp Le Monde, một tàu chở dầu khác có liên hệ với Nga là Mersin đã hứng chịu nhiều “vụ nổ bên ngoài” khi đang neo đậu ngoài khơi Senegal vào cuối tháng đó.

Các tác động lan tỏa đã bắt đầu ảnh hưởng đến các nhà khai thác thương mại phục vụ hạm đội bóng tối của Nga. Sau sự cố Mersin gần Senegal, tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas Shipping Group thông báo sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động vận tải liên quan đến lợi ích của Nga, với lý do môi trường an ninh không thể chấp nhận được, theo Reuters.

Đầu tháng này, hãng tin trên cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công khác vào một tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối ở Biển Đen bằng xuồng Sea Baby. Theo Forbes, điều này cho thấy Ukraine có khả năng tập kích các hoạt động vận tải của Nga không giới hạn ở vùng biển gần tiền tuyến.

Nga đã tìm cách đối phó với các xuồng không người lái (USV) của Ukraine bằng UAV trong thời gian qua. Tháng 6, truyền thông Nga công bố đoạn video cho thấy một Lancet đánh trúng một USV của Ukraine trong một đòn tấn công gần cầu Crimea.

Vào tháng 12, nhà phân tích nguồn mở Andrew Perpetua chia sẻ đoạn video do Rubicon đăng tải cho thấy một Lancet phá hủy một USV của Ukraine được cho là trang bị tên lửa phòng không. Đòn đánh được diễn ra ở khoảng cách khoảng 104km từ điểm phóng.

Samuel Bendett, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết trọng tâm của Nga là giữ các USV của Ukraine càng xa bờ biển của họ càng tốt.

Các biện pháp đối phó của Ukraine cũng đang tiến hóa. Ông Bendett lưu ý rằng các USV đã mang theo UAV FPV, cho phép Kiev có thêm các biện pháp tác chiến hiệu quả hơn.

Khi cuộc tranh chấp tại Biển Đen tiếp diễn, Ukraine đã chứng tỏ khả năng mở rộng chiến trường thay vì chỉ đối kháng trong phạm vi hẹp. Ukraine đang mở rộng “vòng đe dọa” đối với cả vận tải quân sự lẫn thương mại của Nga, gây áp lực lên Moscow.