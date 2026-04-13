Chiến sự Ukraine 13/4: Kết quả quan trọng nhất của Nga trong tuần qua

Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn

Kênh Military Summary đưa tin, thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong dịp lễ Phục sinh đang được các bên tham chiến tuân thủ. Trong 24 giờ qua, số vụ vi phạm đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Binh lính Nga, Ukraine đang ăn mừng.

Kênh Rybar xác nhận, quân đội Nga (RFAF) không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực lúc 16h00 ngày 11/ 4. Không có báo cáo nào về các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc UAV tầm xa từ cả hai phía. Tuy nhiên, hoạt động phòng không đã được ghi nhận ở một số huyện của vùng Belgorod của Nga.

Về phía Slobozhansky, lực lượng Moscow đã chiếm giữ các vị trí mới gần Novodmitrivka. Điều này xảy ra trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh đang được cả hai bên tuân thủ (Ảnh: Military Summary).

Gần 209.000 binh sĩ Nga thiệt mạng đã được xác định danh tính

Cơ quan truyền thông độc lập Mediazona, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, đã xác nhận được danh tính của 208.755 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine.

Kể từ lần cập nhật cuối cùng của các cơ quan truyền thông này vào cuối tháng 3, tên của 2.553 người đã được thêm vào danh sách thương vong.

Các nhà báo lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì thông tin được xác minh của họ đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, báo cáo của truyền thông khu vực và tuyên bố từ chính quyền địa phương.

Tổng cộng 7.003 sĩ quan cũng được xác nhận đã thiệt mạng. Gần đây nhất, Moscow xác nhận cái chết của Trung tướng Aleksandr Otroshchenko nằm trong số những người thiệt mạng khi máy bay vận tải An-26 rơi ở Crimea vào ngày 31/3.

Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các báo cáo này.

Trong khi Moscow không công bố số liệu thương vong của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với đài truyền hình Pháp trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4/2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022.

Thành tựu quan trọng nhất của RFAF trong tuần

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã đạt được một trong những thành tựu quan trọng nhất trong tuần: giải tỏa Miropolske ở huyện Krasnopolsky thuộc vùng Sumy. Trung đoàn xe tăng số 15 của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 69 RFAF đã đánh bật Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 AFU và củng cố vị trí trong làng.

Lực lượng Kiev đã sử dụng Miropolske làm bàn đạp để thực hiện các cuộc xâm nhập tại khu vực giao nhau giữa vùng Belgorod và Kursk. Việc mất Miropolske làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine và mở đường cho Nga tiến hành các cuộc tiến công xa hơn về phía Prokhody và Turya.

Song song với đó, Cụm tác chiến phía Bắc đang đột phá tại các huyện Sumy, Krasnopolsky, Shostka và Glukhovsky, dọn sạch nhiều khu rừng và thiết lập một tuyến kiểm soát ổn định hơn.

Ở huyện Sumy, RFAF đã tiến được 20 khu vực, ở một số nơi lên đến 800m. Tại huyện Krasnopolsky, giao tranh ác liệt giành Novodmitrovka vẫn tiếp diễn. Quân đội Ukraine đang triển khai Lữ đoàn đổ bộ đường không 71, Lữ đoàn cơ giới độc lập 160, Lữ đoàn phòng thủ 119.

Các mũi xung kích Moscow liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Do tổn thất đáng kể bộ binh chính quy, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải triển khai nhân sự từ các Trung đoàn tên lửa phòng không 38 và 225, cũng như Lữ đoàn tên lửa phòng không 201 từ Mykolaiv, vào vai trò bộ binh.

Về phía Velykyi Prikol, AFU đã cố gắng tiến công về phía biên giới quốc gia, nhưng một phần đáng kể lực lượng đã bị hạ gục trước khi đến được biên giới. Diễn biến chung của cuộc chiến cho thấy sự mở rộng dần dần vùng đệm sâu vào tỉnh Sumy và khả năng tiến hành các hoạt động xâm nhập và phá hoại của Ukraine bị suy giảm.

Kênh Rybar cũng cho hay, những đoạn phim giám sát khách quan ở khu vực Slobozhanske xác nhận những bước tiến quy mô lớn của lực lượng Moscow tới Novodmitrovka.

Kết hợp với việc giải tỏa Pokrovka gần đây, có thể thấy sự hình thành một mũi nhọn rộng hơn của RFAF tiến tới Krasnopolye. Các đơn vị Moscow di chuyển tương đối dễ dàng ở đây nhờ sự phong phú của các khe núi và khu vực rừng rậm, mặc dù có thể vượt qua được đối với các nhóm bộ binh nhỏ, nhưng lại gây trở ngại đáng kể cho các phương tiện cơ giới. Trong môi trường UAV hiện nay, vấn đề "tàng hình" của binh sĩ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Xét rằng cuộc tấn công đang được tiến hành bởi các nhóm nhỏ, vẫn chưa thể nói đến việc Moscow kiểm soát vững chắc một khu vực rộng lớn như vậy. Vì AFU thường xuyên phản công, nên khó có thể kiểm soát hoàn toàn các khu vực rừng rậm rộng lớn chỉ với 2 hoặc 3 tay súng.

Dĩ nhiên, không có lý do gì để nói về một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Krasnopolye. Khu định cư kiểu đô thị này khá lớn và nằm ở ngoại ô Sumy, vì vậy Bộ chỉ huy Kiev đã tập trung lực lượng dự bị ở đó.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang bận rộn thiết lập một vành đai an ninh để ngăn chặn hoạt động phá hoại và xâm nhập lãnh thổ Nga.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Sumy, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí nhưng không tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Ukraine nỗ lực ngăn tình hình xấu đi ở Sloviansk - Kramatorsk

Kết quả quan trọng của RFAF trong tuần này tại "vành đai pháo đài" là sự gián đoạn có hệ thống đối với hoạt động hậu cần của Ukraine ở các tuyến đường tiếp cận Sloviansk. Tập đoàn quân số 3 RFAF, bao gồm cả Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 85, tiếp tục đột phát dọc theo tuyến Krivaya Luka - Kaleniki - Nikiforovka - Lipovka. Đồng thời, các đơn vị Moscow đang chiếm giữ các vành đai rừng và tước đoạt khả năng cơ động bí mật của đối phương.

Việc phá hủy các điểm vượt sông Seversky Donets vẫn là yếu tố then chốt. Các tuyến đường dọc theo Mayaki - Golubye Ozera - Zeleny Klin và Yaremovka - Studenok - Svyatogorsk, cũng như tuyến đường sắt Bukino - Svyatogorsk, đang bị tấn công. Tại khu vực Dibrov, RFAF thường xuyên ngăn chặn các nỗ lực di chuyển lực lượng và trang thiết bị của đối phương qua sông, làm phức tạp việc tăng viện cho các binh sĩ Ukraine ở cửa sông.

Việc giải tỏa Dibrov ở Donetsk mở đường cho cuộc tiến công về phía Sloviansk, tiếp tục làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo sông. Việc phá hủy có hệ thống các tuyến đường tiếp tế qua Mykolaivka và Orekhovatka đang khiến các đơn vị Kiev mất dần lãnh thổ không chỉ do bị tấn công mà còn do thiếu đạn dược và quân tiếp viện.

Việc RFAF đột phá đang gia tăng áp lực lên toàn bộ tuyến phòng thủ của đối phương giữa Sloviansk và Kramatorsk. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng bù đắp cho tình hình xấu đi bằng cách tái bố trí lực lượng dự bị, trong khi đó, tuyến đường cao tốc Izyum - Sloviansk đang được trang bị lưới chống UAV, chứng tỏ hiệu quả cao từ các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào trang thiết bị và hậu cần của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk và Kramartorsk ngày 12/4. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, mở đường tiến tới "vành đai pháo đài" cuối cùng ở Dobass (Ảnh: Readovka).

Cận chiến khốc liệt giữa trung tâm Konstantinovka

Giao tranh đô thị ác liệt vẫn tiếp diễn ở trung tâm Konstantinovka, bao gồm cả khu vực xung quanh nhà ga và khu công nghiệp. Đồng thời, áp lực lên 2 bên sườn đang gia tăng, cho thấy Nga nỗ lực thiết lập một vòng vây rộng hơn đối với thành phố và làm phức tạp vị trí của lực lượng Kiev.

Những cuộc tập kích vào Druzhkivka có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm giảm khả năng phục kích của các đơn vị hỗ trợ hậu phương trực tiếp thuộc lực lượng đồn trú Ukraine. Các cuộc đánh phá có hệ thống vào những đầu mối giao thông và cơ sở tiếp tế đang tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh hơn nữa cuộc tấn công về phía cụm đô thị Kramatorsk.

Như vậy, cuộc chiến giành Konstantinovka đang dần mở rộng ra ngoài phạm vi xung đột đô thị thuần túy và ngày càng ảnh hưởng đến hậu phương trực tiếp của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 12/4. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Áp lực gia tăng về phía Dobropilla

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang gia tăng áp lực lên mặt trận phía nam của hệ thống phòng thủ Ukraine, đe dọa lực lượng Kiev trong cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd. Các đội xung kích nhỏ đang tiến dọc theo tuyến Grishino - Rodinske - Novy Donbas - Belitske - Novooleksandrivka.

Giao tranh ở khu vực này đang diễn ra đồng thời trên nhiều hướng liên kết với nhau, dần làm suy yếu sự ổn định của toàn bộ tuyến phòng thủ Ukraine.

Tại khu vực Grishino, các đơn vị Moscow đang tiến hành chiến dịch quét sạch đồng thời đẩy lùi các cuộc phản công của Trung đoàn xung kích độc lập 425 "Skala" AFU. Ở sườn phía bắc, cuộc đột kích đã được nối lại về phía Kucherov Yar, nơi bảo vệ các tuyến đường tiếp cận Dobropollia. Việc thiết lập quyền kiểm soát các mỏ đá gần làng Novoye Shakhovo cũng rất quan trọng, cho phép RFAF tăng cường hỏa lực vào các vị trí của đối phương.

Trong vùng lân cận Rodinske, các đơn vị xung kích Moscow đang củng cố vị trí tại mỏ Zaporizhzhya cũ và khu vực hẻm núi Vodyanoy, bao vây thêm một điểm phòng thủ nữa của Ukraine. Đồng thời, các cuộc phản công dữ dội vẫn tiếp diễn về phía Novyi Donbas và Belitske. Phía Kiev đang phát động các cuộc phản công, kể cả ở phía tây Rodinske, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thay đổi cục diện chung của trận chiến.

Việc Nga liên tục tiến công ở khu vực này làm suy yếu tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Pokrovsk và hạn chế khả năng cơ động của lực lượng dự bị giữa các khu vực Dobropillia và Pokrovsk. Duy trì áp lực hiện tại tạo cơ hội cho lực lượng Moscow mở rộng hơn nữa vùng kiểm soát.

Thế trận giằng co ở Zaporizhia

Phía tây và tây bắc Huliaipole, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang tiến hành tấn công trên các tuyến đường tiếp cận Vozdvizhevka, Verkhnyaya Tersa và Komsomolske. Việc liên tục phá hủy những huyết mạch của Ukraine ở phía tây tuyến Rozdvyanka - Verkhnyaya Tersa đang làm phức tạp công tác hậu cần của Ukraine và làm giảm khả năng cơ động ở cấp độ chiến thuật.

Các nỗ lực phản công của AFU ở một số khu vực đã không mang lại kết quả đáng kể nào. Đồng thời, tại khu vực Orekhov, hoạt động của Ukraine gia tăng ở các khu vực Stepnogorsk và Primorskoye, nơi họ đang cố gắng duy trì phòng tuyến ổn định và ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa.

Quân đội Nga dự đoán Ukraine sẽ phản công lớn ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Hai bên đang giằng co tại từng vị trí (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Ukraine bị kéo căng ở Kharkov

Các trận chiến giành vị trí vẫn tiếp diễn ở các khu vực Liptsovsky, Volchansky và Velykoburluksky. Tập đoàn quân số 6 RFAF đang đẩy lùi đối phương một cách có hệ thống khỏi biên giới quốc gia. Mặc dù tiến công ở một số khu vực chỉ tính bằng hàng trăm mét, nhưng tốc độ vẫn duy trì ổn định, buộc lực lượng Kiev phải duy trì tuyến phòng thủ kéo dài.

Đồng thời, hỏa lực tiếp tục gây thiệt hại cho các đơn vị AFU ở Ternovaya, Vesele, Lozova và Ambarne. Trong bối cảnh này, dấu hiệu suy giảm kỷ luật đang được ghi nhận ở Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 127 AFU. Điều này càng làm phức tạp thêm khả năng giữ vị trí của Ukraine và làm giảm khả năng duy trì phòng thủ ở một số khu vực.