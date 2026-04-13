Nga cáo buộc Ukraine tấn công sân bay vũ trụ Plesetsk

Lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Bakanov (Ảnh: Sputnik).

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công một sân bay vũ trụ của Nga, đúng ngày một tên lửa mang vệ tinh "đối thủ của Starlink" được phóng lên quỹ đạo.

Phát biểu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Roscosmos này, ông Dmitry Bakanov, cho biết cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga đã bị đẩy lùi.

Ông Putin ca ngợi vụ phóng vệ tinh ngày 23/3 là một cột mốc quan trọng của chương trình không gian Nga, trong khi ông Bakanov cáo buộc Ukraine đã tìm cách ngăn cản sự kiện này. Sân bay vũ trụ Plesetsk nằm cách Moskva khoảng 800km về phía bắc và cách biên giới Ukraine khoảng 1.300km.

“Khi người ta nói không gian đứng ngoài chính trị, thì Ukraine đã làm mọi cách để ngăn cản vụ phóng này. Hôm đó đã có những nỗ lực tấn công nghiêm trọng nhằm vào sân bay vũ trụ, nhưng các kíp chiến đấu phối hợp giữa Roscosmos và Lực lượng Không gian đã hoàn thành nhiệm vụ", ông nói.

Ông Bakanov không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng không bình luận trực tiếp về vụ việc, nhưng cho biết đã bắn hạ hàng chục UAV trên khắp lãnh thổ Nga vào thời điểm đó.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của Nga.

Người đứng đầu Roscosmos đề cập đến vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b, loại tên lửa tầm trung chủ lực của ngành công nghiệp vũ trụ Nga. Tên lửa đẩy này mang theo 16 vệ tinh Rassvet, do công ty hàng không vũ trụ tư nhân Nga Bureau 1440 phát triển. Rassvet được xem là câu trả lời của Moscow đối với hệ thống vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Starlink gây chú ý ở Nga sau khi công ty SpaceX của ông Musk cung cấp các thiết bị đầu cuối cho Kiev sau khi xung đột tại Ukraine leo thang. Giới chức Ukraine cho biết hệ thống này đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ hậu cần quân sự, liên lạc và trinh sát mục tiêu.

Ukraine cũng cáo buộc Nga sử dụng hệ thống Starlink để thực hiện kết nối trên chiến trường và phía SpaceX cho biết đã chặn các thiết bị đầu cuối này của Moscow. Điều đó được cho thúc đẩy Nga tăng tốc cho ra hệ thống mới đối trọng với Starlink.

Các vệ tinh Rassvet của Nga hoạt động như các trạm phát sóng 5G, kết nối với nhau qua liên kết laser và có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 1Gbit/s. Quỹ đạo mục tiêu của chúng là khoảng 800km. Bureau 1440 dự kiến triển khai hơn 900 vệ tinh quỹ đạo thấp vào năm 2035.

Bureau 1440 nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và sử dụng dịch vụ phóng của cơ quan vũ trụ quốc gia Roscosmos.

Vào năm 2023, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã giới thiệu công nghệ này bằng cách thực hiện một cuộc gọi video từ Moscow với một quan chức ở núi Fisht, một địa điểm xa xôi cách khoảng 1.300km. Công ty cho biết mục tiêu chính là mở rộng kết nối tại các khu vực hẻo lánh có hạ tầng mặt đất kém phát triển và đảm bảo truy cập Internet cho các phương tiện vận tải đường dài, bao gồm tàu hỏa và máy bay.