Khoảnh khắc hải quân Iran ngăn cản tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz

Một video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ quay trở lại sau khi tiến vào eo biển Hormuz vào ngày 11/4.

“Tàu chiến 121 của Hải quân. Đây là trạm Hải quân Sepah (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran). Bạn phải đổi hướng và quay trở lại Ấn Độ Dương ngay lập tức. Nếu không tuân lệnh, bạn sẽ trở thành mục tiêu tấn công”, một binh sĩ Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói với tàu USS Frank E. Petersen Jr của Mỹ.

Khoảnh khắc hải quân Iran áp sát tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz (Nguồn: RT/X)

Một binh sĩ trên tàu USS Frank E. Petersen Jr. trả lời rằng tàu đang thực hiện “hành trình quá cảnh theo luật pháp quốc tế”.

Binh sĩ Vệ binh Cách mạng Iran đáp lại, nói rằng đang đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng”. Binh sĩ Iran cũng cảnh báo các tàu gần đó giữ khoảng cách với bất kỳ tàu chiến nào trong vùng lân cận, “vì tôi sẵn sàng nổ súng vào chúng mà không cần báo trước”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11/4 thông báo 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, gồm tàu USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy, đã bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

2 tàu khu trục này được cho là những tàu chiến đầu tiên của Mỹ đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu hơn một tháng trước.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy của CENTCOM, cho biết Mỹ “đã bắt đầu quá trình thiết lập một tuyến đường mới và sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích lưu thông thương mại tự do”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng “phản ứng mạnh mẽ”.

IRGC đồng thời cho biết chỉ các tàu phi quân sự mới được phép đi qua eo biển Hormuz theo các quy định cụ thể và phối hợp với lực lượng quân sự Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu dọn sạch eo biển Hormuz, đồng thời cho biết toàn bộ các tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

Ngày 12/4, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz. Ông khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Tổng thống Trump khẳng định cuộc phong tỏa eo biển Hormuz “sẽ sớm bắt đầu” và các quốc gia khác “cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa này”.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz với các tàu của Mỹ, Israel và đồng minh của hai nước này.