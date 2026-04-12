Cuộc đàm phán lịch sử với Mỹ đổ vỡ, phái đoàn Iran nói gì?

Phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan (Ảnh: RT/X).

Mỹ "không giành được lòng tin" của Iran

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, quan chức dẫn đầu phái đoàn Iran tại các cuộc đàm phán với Mỹ ở Pakistan, cho biết phái đoàn Mỹ đã “không thể giành được lòng tin” của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này, bất chấp “thiện chí và những đề xuất mang tính xây dựng của Iran”.

Chủ tịch Quốc hội Iran nói rằng, trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ hôm 11/4, ông đã nhấn mạnh việc Iran không “tin tưởng” đối phương sau “kinh nghiệm từ 2 cuộc chiến trước đó”.

“Trước khi đàm phán, tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, nhưng do kinh nghiệm của hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không tin tưởng phía bên kia”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội.

Ông Ghalibaf nói rằng “phái đoàn Iran đã đưa ra những sáng kiến ​​hướng tới tương lai, nhưng cuối cùng phía bên kia vẫn không thể tạo dựng được lòng tin”. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là những sáng kiến nào.

“Các đồng nghiệp của tôi trong phái đoàn Iran đã đưa ra 168 đề xuất mang tính xây dựng và hướng tới tương lai, nhưng cuối cùng đối phương đã thất bại trong việc giành được sự tin tưởng của phái đoàn Iran trong cuộc đàm phán này”, ông cho biết thêm.

Theo trưởng phái đoàn đàm phán Iran, Mỹ hiện đã hiểu các nguyên tắc của Tehran và bây giờ họ phải quyết định làm thế nào để giành được lòng tin của Tehran.

“Mỹ đã hiểu logic và nguyên tắc của chúng tôi, và giờ là lúc họ quyết định xem liệu họ có thể giành được lòng tin của chúng tôi hay không”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội, đồng thời cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực làm trung gian hòa giải.

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố ngoại giao là “một phương pháp khác bên cạnh đấu tranh quân sự để bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran”, và Iran sẽ “không bao giờ ngừng nỗ lực để củng cố những thành quả đạt được trong chiến dịch phòng vệ 40 ngày của người dân Iran”.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận với Iran sau các cuộc đàm phán ở Pakistan. Đây được xem là cuộc gặp lịch sử của các quan chức Mỹ và Iran sau nhiều thập niên.

Lý do đàm phán đổ vỡ

Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã giải thích sự thất bại của các cuộc đàm phán tại Pakistan bằng cách trích dẫn lời của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người trước đó nói rằng, “họ đã chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng tôi”.

“Đúng vậy. Không có cuộc đàm phán nào - ít nhất là với Iran - sẽ thành công dựa trên “các điều khoản của chúng tôi hay của các bạn”. Mỹ phải rút ra được bài học này: họ không thể áp đặt điều khoản lên Iran”, ông Zarif cho biết, đồng thời nói thêm rằng “vẫn chưa quá muộn để Mỹ rút ra bài học này”.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào sau hơn 20 giờ thảo luận tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề, nhưng vẫn có những quan điểm khác nhau về 2-3 vấn đề quan trọng.

“Cuối cùng, các cuộc đàm phán đã không đạt được thỏa thuận”, ông nêu rõ.

Ông cũng mô tả vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và Mỹ, kéo dài 24-25 giờ, là vòng đàm phán dài nhất trong năm qua.

Theo người phát ngôn, các cuộc thảo luận diễn ra sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày của Mỹ chống lại Iran, trong bầu không khí thiếu tin tưởng và hoài nghi.

“Do vậy, không ai kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ đạt được sự đồng thuận”, ông Baqaei nhấn mạnh.

Ông Baqaei cho biết các cuộc đàm phán đã đề cập đến một số vấn đề mới với những chi tiết phức tạp riêng, chẳng hạn vấn đề eo biển Hormuz.

Ông cũng nhấn mạnh ngoại giao không bao giờ kết thúc, vì đây là một công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông nói rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngoại giao cũng nên theo đuổi các quyền và lợi ích của dân tộc Iran.

Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin “những yêu cầu vô lý” của Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán ở Islamabad.

Trích dẫn một nguồn tin, hãng thông tấn Tasnim cho biết “bóng đang nằm trong sân của Mỹ” và “Iran không vội” đàm phán.