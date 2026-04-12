Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot (Ảnh: ZUMA Press).

Chỉ huy hệ thống phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Oleksandr, giải thích rằng, đơn vị của ông sử dụng tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ "các cơ sở hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng". Hệ thống này cho phép bắn hạ cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của quân đội Nga.

"Kíp chiến đấu của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phá hủy các tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Để đẩy lùi các cuộc tấn công hiệu quả hơn, chúng tôi liên tục điều động lực lượng và phương tiện của mình và cố gắng sử dụng càng ít tên lửa càng tốt", vị chỉ huy nói.

Theo quân đội Ukraine, một tên lửa đánh chặn được sử dụng cho một mục tiêu của Nga.

"Ngay cả khi quy tắc xạ kích yêu cầu sử dụng 2 hoặc 4 tên lửa, chúng tôi cũng phá hủy chúng chỉ với 1 quả đạn mà thôi", sĩ quan Oleksandr giải thích, tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine cần được bổ sung nhiều tên lửa hơn nữa để các hệ thống Patriot có thể đẩy lùi những cuộc tập kích của Nga hiệu quả hơn.

"Khí tài đang được bảo quản tốt. Tôi chắc chắn rằng phần cứng sẽ không hỏng hóc, và con người thì càng chắc chắn hơn", chỉ huy hệ thống tên lửa phòng không Patriot nói.

MIM-104 Patriot là hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa tầm trung và tầm xa, được sản xuất từ ​​năm 1976 và là xương sống bảo vệ bầu trời của quân đội Mỹ. Các biến thể hiện đại của hệ thống có thể đánh chặn mục tiêu trên không và tên lửa đạn đạo ở tầm bắn lên đến 160km và độ cao 24km.

Trước đó, hãng tin Oboronka cho biết rằng Ukraine sẵn sàng trao đổi công nghệ và vũ khí với các nước Trung Đông, đặc biệt là có thể chia sẻ máy bay không người lái đánh chặn để đổi lấy tên lửa PAC-2 và PAC-3 cho hệ thống Patriot, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép bán thiết bị cho Ukraine để hiện đại hóa hệ thống phòng không.

Trước đó, hôm 10/4, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên chính thức xác nhận lực lượng Kiev đã bắn hạ các UAV Shahed của Iran tại Trung Đông.

Các hoạt động này diễn ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel được nhất trí trong tuần này.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã tham gia hoạt động tác chiến thực tế ở nước ngoài, không phải nhiệm vụ huấn luyện. Họ sử dụng UAV đánh chặn do chính mình phát triển, vốn đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó UAV Shahed tại Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể hoạt động thực sự".

Ông Zelensky cho hay, Ukraine đã sử dụng UAV đánh chặn và tác chiến điện tử để thực hiện nhiệm vụ hạ nhiều UAV Shahed của Iran tại khu vực Vùng Vịnh.

Ông nói với giới phóng viên tại văn phòng ở Kiev: “Chúng tôi có bắn hạ UAV Shahed của Iran không? Có. Có phải chỉ ở một quốc gia không? Không, ở nhiều nơi, theo tôi, đây là một thành công".

Tổng thống không nêu rõ các quốc gia mà chuyên gia Ukraine hoạt động, nhưng trước đó cho biết có 228 chuyên gia đã được triển khai trong khu vực Vùng Vịnh.

Theo RBC-Ukraine, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh ở sườn phía Đông của liên minh và các quốc gia vùng vịnh Ba Tư đang được bảo vệ trước UAV nhờ công nghệ của Ukraine. Ông nói rằng những công nghệ này chưa tồn tại cách đây một năm, và kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine hiện đã giúp ích.

Trước đó, ông Zelensky cũng đã đạt được các thỏa thuận an ninh với Ả rập Xê út, UAE và Qatar, đồng thời cho biết thêm rằng Bahrain và Oman cũng đã đưa ra những đề nghị tương tự.

Trong chuyến công du khu vực Vùng Vịnh tháng trước, ông Zelensky đã ký một loạt thỏa thuận an ninh cấp cao với Qatar, Ả rập Xê út và UAE, mà ông mô tả là “mang tính lịch sử” và có thời hạn 10 năm.

Nội dung cụ thể của các thỏa thuận chưa được công bố, nhưng Tổng thống Ukraine cho biết chúng không chỉ bao gồm đạn đánh chặn mà còn cả hệ thống phòng thủ, phần mềm, tác chiến điện tử và nhiều yếu tố khác.

Ông cũng cho biết trong tuần này rằng Ukraine vẫn đang đàm phán để đạt thêm các thỏa thuận với Oman, Kuwait và Bahrain.