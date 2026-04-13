Quân đội Mỹ thông báo phong tỏa Hormuz sau mệnh lệnh của Tổng thống Trump

Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13/4 (Ảnh: US Navy).

“Lực lượng CENTCOM sẽ bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển đi vào và đi ra khỏi các cảng của Iran vào lúc 10h sáng 13/4 theo tuyên bố của Tổng thống”, CENTCOM cho biết.

Thông báo nêu rõ: “Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả rập và vịnh Oman. Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền quá cảnh qua eo biển Hormuz để đi đến hoặc đi từ các cảng không thuộc sở hữu của Iran”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz nhằm nỗ lực giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược từ tay Iran, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước tại Pakistan thất bại.

“Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 12/4.

Tổng thống Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền, dựa trên nguyên tắc “tất cả đều được phép vào, tất cả đều được phép ra”.

Ông Trump cáo buộc Iran “không cho phép” tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz khi rải thủy lôi tại khu vực này.

“Tôi cũng đã chỉ thị Hải quân của chúng ta truy tìm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai phải trả mức phí bất hợp pháp để được đi lại an toàn trên biển. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu rà phá thủy lôi mà Iran đã gài trong eo biển”, ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Giới chức cấp cao Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Mỹ về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.

Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Shahram Irani tuyên bố các lực lượng Iran đã và đang theo dõi mọi chuyển động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải ở eo biển Hormuz, cảnh báo đối phương sẽ bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết người” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Ông Mohsen Rezaei, cựu tư lệnh IRGC và là Thư ký Hội đồng Phân xử của Tehran, cho rằng Iran “không phải là nơi có thể bị phong tỏa bằng những dòng tweet và những kế hoạch tưởng tượng”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng tải một bản đồ giá xăng tại các trạm xăng gần Nhà Trắng, kèm theo dòng trạng thái trên X: “Với cái gọi là lệnh phong tỏa đó, các vị sẽ sớm cảm thấy nhớ mức giá xăng từ 4 đến 5 USD thôi”.