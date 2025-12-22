Ukraine bứt tốc guồng máy khắc chế "sát thủ không chiến" Nga

Một UAV đánh chặn của Ukraine (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng kể từ đầu tháng 12, nước này đã cung cấp cho lực lượng nước này khoảng 950 UAV đánh chặn mỗi ngày.

Trong thông cáo, bộ này nói rõ các UAV đó được dùng cụ thể để “đối phó các UAV kiểu Shahed của đối phương”.

Việc đạt gần 1.000 UAV đánh chặn được bàn giao mỗi ngày là một cột mốc quan trọng đối với năng lực sản xuất loại UAV này, vốn vào đầu năm vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu.

Các UAV đánh chặn này là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), được thiết kế để lao vào và tiêu diệt các hệ thống bay của đối phương, thường bằng thuốc nổ hoặc va chạm trực tiếp. Một UAV đánh chặn điển hình sử dụng bốn cánh quạt chạy bằng động cơ, nhưng khác với UAV thông thường, thân của vũ khí thường có hình dạng giống viên đạn hoặc tên lửa.

Ban đầu các UAV được chế tạo để hạ các phương tiện trinh sát bay ở độ cao lớn, sau đó chúng đã được Ukraine phát triển để bắn hạ các UAV tấn công tầm xa với chi phí thấp. Đây là nỗ lực đối phó việc Nga trong năm nay phóng quy mô lớn UAV Shahed một cách ồ ạt.

“Những hệ thống này tăng cường khả năng bảo vệ trước UAV đối thủ, đồng thời bảo toàn nguồn lực để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đang hợp tác với hơn 10 nhà sản xuất UAV đánh chặn và đã đặt thêm đơn hàng cho năm tới.

Đối với Ukraine, UAV đánh chặn phải đủ nhanh để truy đuổi các UAV như Shahed-136, vốn có tốc độ bay điển hình khoảng 185km/h, đồng thời vẫn phải đủ rẻ để lực lượng Ukraine có thể sử dụng bền vững hàng trăm chiếc mỗi ngày. Gần đây, Nga phóng khoảng 5.500 UAV kiểu Shahed vào Ukraine mỗi tháng.

Một số nhà sản xuất UAV của Ukraine cũng đang cố gắng phát triển các UAV đánh chặn có thể bắt kịp Geran-3, phiên bản Shahed sử dụng động cơ phản lực, được cho là có thể bay với tốc độ ước tính khoảng 370km/h.

Hồi tháng 7, ông Zelensky đã đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

Các phong trào tình nguyện của Ukraine cũng trực tiếp tài trợ một số UAV đánh chặn cho các đơn vị quân đội được chọn, dù số lượng thường hạn chế so với quy mô do chính phủ Ukraine cung cấp.

Ví dụ, việc bàn giao UAV đánh chặn Sting của nhóm Wild Hornets, với giá khoảng 2.500 USD mỗi chiếc, trong năm nay chủ yếu được tài trợ bởi Quỹ Sternenko, một tổ chức gây quỹ cộng đồng trong nước.