Cách Nga khiến UAV Ukraine nhìn thấy mục tiêu mà không làm gì được: Đường che lưới (Ảnh: Telegram).

UAV FPV là mối đe dọa thường trực đối với binh sĩ, phương tiện và vũ khí trang bị của cả Nga lẫn Ukraine. Bởi lẽ, lộ trình hành quân thường là những cung đường cố định dựa vào những con đường có sẵn, được rải bê tông, asphalt hoặc chí ít là đường đất dã chiến, để nâng cao tốc độ và giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu nếu phương tiện cơ giới phải đi trên đường đất vừa khó đi, tốc độ chậm, lại dễ bị sa lầy.

Với mật độ UAV dày đặc của cả hai bên, xe cơ giới kể cả có đi đường tắt, vượt địa hình cũng khó thoát khỏi sự đeo bám của thứ vũ khí tuy nhỏ nhưng rất đáng sợ này.

Tại mặt trận Sumy, trong khi quân đội Nga đang nỗ lực thiết lập vùng đệm an ninh để bảo đảm an toàn cho lãnh thổ của mình thì phía Ukraine quyết giữ, tìm mọi cách đánh bật đối phương về bên kia biên giới. Tuy nhiên, do lực lượng bộ binh có hạn, quân đội Ukraine không đủ quân để rải khắp chiến tuyến nên họ dựa chủ yếu vào hỏa lực, trong đó UAV FPV đóng vai trò là xương sống.

Nhận thức được mối nguy hiểm thường trực này, quân đội Nga đã tiến hành làm "đường hầm lưới" cho người và phương tiện cơ động. "Đường hầm" này được xây dựng một cách thô sơ đến không ngờ.

Nga làm "đường hầm" phủ lưới khiến UAV Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc săn tìm và phá hủy người cũng như phương tiện của đối phương (Ảnh: Telegram).

Lính công binh Nga chống các cột gỗ - rất sẵn vì rừng bạt ngàn - hoặc cột thép cao khoảng 4-5m dọc theo hai bên vệ đường rồi phủ kín 3 mặt bằng lưới.

Lớp lưới này gần như không có tác dụng ngụy trang bởi hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua bằng mắt thường bất cứ di biến động nào xảy ra trên con đường.

Tuy nhiên, đây là cách rất hữu hiệu để giảm thiểu thiệt hại do UAV FPV của đối phương dù có nhìn thấy rõ lực lượng Nga đang hành quân mà khó có thể làm gì được do bị bức màn bằng lưới ngăn cản, kể cả UAV có lao vào lớp bùng nhùng thì độ đàn hồi cũng khó khiến lượng thuốc nổ được kích hoạt và nó sẽ bị mắc kẹt y như cá dính lưới vậy. Hoặc giả, nếu UAV có phát nổ trong một số trường hợp thì sức sát thương cũng đã bị suy giảm đáng kể.

Nga phủ lưới che đường, ngăn UAV Ukraine tập kích (Video: Telegram).

Tất nhiên, không có gì là an toàn tuyệt đối nếu có nơi tấm lưới bị thủng mà lính Nga chưa kịp phát hiện và khắc phục để cho UAV Ukraine lọt vào gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng có thể sử dụng loại hỏa lực lớn hơn như bom, pháo phá hủy "đường hầm" ở một số chỗ rồi cho UAV phục kích các binh sĩ Nga đi khắc phục, gây thiệt hại.

Dù vậy, xét về tổng thể, đây là một giải pháp đơn giản, không tốn quá nhiều công sức và chi phí nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước đây, lực lượng Moscow đã từng làm nhiều "đường hầm" như này ở mặt trận miền Đông, trong khi Ukraine cũng "bắt chước" tại Chasov Yar và ngay ở Kursk trên lãnh thổ Nga.