Tổng thống Nga - Mỹ sẽ bàn gì trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau năm 2018 (Ảnh: Getty).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 8/8 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

"Phía Mỹ vừa thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Sáu, ngày 15/8, tại Alaska. Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, giáp biên giới với nhau. Việc phái đoàn của chúng tôi bay qua Eo biển Bering, và việc một hội nghị thượng đỉnh quan trọng, được mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo của hai nước được tổ chức tại đó, là điều hợp lý", trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng thông báo, cuộc gặp “được mong đợi từ lâu” giữa ông và Tổng thống Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska.

Theo trợ lý Điện Kremlin, việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng cả hai bên sẽ tích cực làm việc.

"Trong những ngày tới, Moscow và Washington sẽ dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị tích cực và chuyên sâu nhất về các yếu tố thực tiễn và chính trị của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Đây sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm việc tích cực và chuyên sâu", ông lưu ý.

Nội dung thảo luận tại Alaska

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.

"Lợi ích kinh tế của hai nước chúng ta giao thoa ở Alaska và Bắc Cực, và có triển vọng triển khai các dự án quy mô lớn, cùng có lợi”, quan chức Điện Kremlin nói về cơ hội hợp tác giữa Nga và Mỹ.

"Nhưng tất nhiên, hai tổng thống chắc chắn sẽ tập trung thảo luận về các lựa chọn để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Ushakov nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Trump nói rằng thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng sẽ bao gồm việc 2 quốc gia trao đổi một số vùng lãnh thổ.

“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số lãnh thổ, và chúng ta sẽ hoán đổi một số khác. Sẽ có việc trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ bàn về điều đó vào cuối ngày hôm nay hoặc ngày mai”, ông Trump nói, song không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong kế hoạch hoán đổi.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Nga và Mỹ đang đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo việc Nga tiếp tục kiểm soát một số vùng lãnh thổ mà Moscow giành được trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ và Nga đang đàm phán các điều khoản liên quan đến các vùng lãnh thổ trên để chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin vào tuần tới.

Mỹ được cho là đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Ukraine và các đồng minh châu Âu cho thỏa thuận với Nga, nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn.

Các nguồn tin cho biết, theo thỏa thuận, Nga sẽ dừng các cuộc tập kích vào các tỉnh Kherson và Zaporizhia ở Ukraine dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nói rằng các điều khoản và kế hoạch đang được thảo luận và có thể thay đổi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Moscow có sẵn sàng từ bỏ bất kỳ khu vực nào mà Nga đang kiểm soát, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hay không.

Các nguồn tin xác nhận mục đích của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho một lệnh ngừng bắn cũng như các cuộc đàm phán kỹ thuật về một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Vị trí một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Ước tính Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow tiếp tục đưa ra yêu cầu buộc Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia ngay cả khi chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Nga đã yêu cầu Ukraine rút toàn bộ binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ trên, tái khẳng định lập trường này trong bản dự thảo biên bản ghi nhớ được trình bày tại vòng đàm phán trực tiếp gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Gần đây, Nga đẩy mạnh các hoạt động tấn công nhằm vào khu vực Đông Bắc Ukraine nhằm thực hiện kế hoạch lập vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Ukraine giáp biên giới Nga.