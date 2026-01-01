Tổng thống Zelensky: Ukraine không ký thỏa thuận hòa bình bằng mọi giá

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Phát biểu từ văn phòng của mình, ông Zelensky nói: “Chỉ vài phút nữa, năm mới sẽ bắt đầu. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì trên đời nếu trong bài phát biểu này, tôi có thể nói rằng hòa bình cũng sẽ đến chỉ trong vài phút nữa. Thật không may, tôi chưa thể nói điều đó. Nhưng với lương tâm trong sáng, tôi và tất cả chúng ta có thể nói rằng Ukraine thực sự đang làm mọi điều vì hòa bình và đang tiếp tục làm như vậy”.

Ông cho biết, ông và đội ngũ của ông đã trở về Kiev hôm 30/11 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

“Đội ngũ của chúng tôi đã ở trên đường gần 50 giờ. Thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng 90%. Còn lại 10%. Đó là 10% sẽ quyết định số phận của hòa bình, số phận của Ukraine và châu Âu, cách người dân sẽ tồn tại. 10% để cứu hàng triệu sinh mạng. 10% của sự quyết tâm cần thiết để hòa bình vận hành 100%. 10% của sự đoàn kết và khôn ngoan đang vô cùng cần thiết của Ukraine, của Mỹ, của châu Âu, của toàn thế giới. 10% cho hòa bình”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, Ukraine muốn xung đột chấm dứt, nhưng không phải bằng mọi giá mặc dù người dân Ukraine đã rất mệt mỏi sau gần 4 năm chiến sự.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, bất kỳ chữ ký nào “đặt dưới những thỏa thuận yếu kém sẽ chỉ tiếp thêm nhiên liệu cho xung đột”.

“Chữ ký của tôi sẽ được đặt dưới một thỏa thuận mạnh. Và đó chính xác là điều mà mọi cuộc gặp, mọi cuộc điện đàm, mọi quyết định lúc này đều hướng tới để bảo đảm một nền hòa bình vững chắc cho tất cả mọi người, không phải cho một ngày, một tuần hay hai tháng, mà là hòa bình trong nhiều năm”, ông nói.

Trở ngại chính để hoàn tất thỏa thuận là vấn đề ai sẽ kiểm soát những phần lãnh thổ nào của Ukraine.

Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine ở miền Nam và miền Đông, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine rút khỏi một số khu vực ở vùng Donbass, ở những nơi mà lực lượng Moscow vẫn chưa kiểm soát được.

Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này. Thay vào đó, Tổng thống Zelensky đề xuất, Ukraine và Nga cùng rút quân để lập khu kinh tế tự do tại đây.

Ông Zelensky cũng nêu rõ, các kế hoạch cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh mạnh mẽ phải trở thành các bảo đảm thực sự trước bất cứ cuộc tấn công mới nào từ Nga.

Ông nhấn mạnh, các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine phải được quốc hội Mỹ, nghị viện của các quốc gia đối tác và tất cả những bên sẵn sàng cung cấp các bảo đảm đó phê chuẩn, quan trọng nhất là chúng phải thực sự có hiệu lực.