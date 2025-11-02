Nga áp lệnh trừng phạt Thủ tướng và các bộ trưởng Ukraine

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko nằm trong danh sách trừng phạt mới của Nga (Ảnh: Reuters).

"Chính phủ Nga đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với tân Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko", theo nội dung một sắc lệnh tương ứng được công bố trên cổng thông tin pháp lý của nước này.

Danh sách các cá nhân chịu biện pháp kinh tế đặc biệt cũng được bổ sung như Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksiy Sobolev, Cố vấn Bộ Quốc phòng Oleksandr Kubrakov.

Trong số 10 cá nhân mới bị đưa vào danh sách trừng phạt còn có cựu Bộ trưởng Tư pháp Denys Malyuska, đại diện Văn phòng Nội các Tatyana Kovtun và Oleksandr Ilkov, Toàn quyền chính phủ Kateryna Levchenko, cựu Bộ trưởng Oleh Nemchinov, cựu Giám đốc nhà máy luyện kim lớn Zaporizhstal và cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Rostislav Shurma.

Các biện pháp bao gồm phong tỏa quỹ phi tiền mặt, chứng khoán không có chứng chỉ và tài sản trong lãnh thổ Nga, cũng như cấm chuyển vốn ra nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với đại diện các tổ chức châu Âu, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số nước châu Âu khác để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào Nga. Những cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Nga.