Biên giới Nga liên tục trúng đạn pháo, ông Putin chỉ thị tăng cường an ninh

Lực lượng cứu hỏa dập đám cháy tại kho dầu của tập đoàn Rosneft ở thành phố biên giới Belgorod ngày 1/4 (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đang giải quyết hậu quả (của các vụ nổ). Điều quan trọng nhất là không ai bị thương. Tôi đã đến hiện trường, gần làng Nikolskoye và Yasnye Zori. Kiểm tra hiện trường vụ nổ", RT dẫn thông tin trên Telegram của thống đốc thành phố Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết ngày 1/4. Ông Gladkov cũng đăng tải kèm các hình ảnh cho thấy một miệng hố lớn cùng các mảnh vỡ tại hiện trường vụ nổ.

Một đoạn video trích xuất từ camera hành trình lan truyền trên mạng dường như cũng cho thấy khoảnh khắc một vật thể nhắm vào một khu vực ở Belgorod khiến đường dây điện bị phá hủy. Vật thể này được cho là một rocket cỡ lớn bắn vào ven đường khiến đất đá bắn lên tung tóe.

Giới chức trách địa phương đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi một kho chứa dầu dân sự ở ngoại ô thành phố Belgorod phát nổ. Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 35 km về phía Đông Bắc.

Phía Moscow cáo buộc hai trực thăng quân sự của Ukraine đã xâm phạm không phận Nga rạng sáng 1/4, bay ở tầm thấp và bắn rocket nhằm vào kho dầu. Theo thông tin ban đầu từ phía Nga, vụ tấn công khiến 7 bể chứa dầu ở đây bị hư hại, song giới chức địa phương cam kết đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho khu vực không bị gián đoạn. Hơn 300 lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy và sơ tán người dân.

Hai trực thăng Ukraine bị nghi tấn công kho dầu của Nga

Đầu tuần này, một kho đạn ở làng Krasny Oktyabr cũng thuộc thành phố Belgorod đã xảy ra một số vụ nổ lớn, khiến một số quân nhân Nga bị thương. Nhà báo người Ukraine Yuriy Butusov cho biết, kho đạn Nga dường như đã bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka-U của Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Nga đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng vụ việc xảy ra do "lỗi của con người". Nguyên nhân chính xác của vụ nổ đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Các vụ nổ ở Belgorod liên tiếp xảy ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự ở biên giới phía Tây để đảm bảo an ninh cho khu vực này. "Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Sergei Shoigu đảm nhiệm vụ này: lên kế hoạch củng cố và tăng cường tiềm lực quân sự dọc biên giới phía Tây. Điều này nhằm giúp chúng tôi được an toàn, để không ai có thể dù chỉ là nảy ý định tấn công chúng tôi", ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, việc tăng cường an ninh biên giới phía Tây này bao gồm cả tổ chức các cuộc tập trận, song ông không nêu thêm chi tiết.

Biên giới phía Tây của Nga giáp với Ukraine, Belarus, Phần Lan, Estonia Latvia. Estonia và Latvia hiện đều là thành viên của NATO, trong khi Phần Lan có thỏa thuận hợp tác quốc phòng với các nước châu Âu khác.