Nga sẽ dùng mọi công cụ pháp lý để đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Nếu các kế hoạch tịch thu tài sản bất hợp pháp của Nga được thực hiện, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và sử dụng mọi công cụ pháp lý hiện có. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa án và truy tố những người thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc khởi xướng chúng, những người ra quyết định…", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 7/10.

Khi được hỏi về việc liệu sắc lệnh gần đây của Tổng thống Nga nhằm đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa một số tài sản có phải là biện pháp để đáp trả việc đóng băng tài sản của Nga ở phương Tây hay không và liệu Nga có thể bán tài sản của các công ty phương Tây đã rời khỏi nước này hay không, ông Peskov giải thích: "Những biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng xung quanh Nga và các hành động thù địch, bao gồm lĩnh vực kinh tế, đang được một số quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu, tổ chức liên kết các nước này, thực hiện".

Ông Peskov cũng đề cập đến các gói trừng phạt đang được Mỹ áp dụng. "Trong bối cảnh này, Nga thực hiện các biện pháp mà Nga cho là phù hợp để đảm bảo lợi ích của mình", ông Peskov nói thêm.

Cùng ngày, Giám đốc Vụ Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky tuyên bố việc Ủy ban châu Âu có kế hoạch cung cấp cho Ukraine một "khoản vay bồi thường" bằng tiền đóng băng của Nga là nỗ lực khác nhằm chiếm đoạt những gì thuộc về Nga.

"Đây không phải là kế hoạch chuyển tài sản sang Ukraine, đây chỉ đơn giản là nỗ lực lặp lại nhằm đánh cắp những gì thuộc về chúng tôi. Như người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov đã nói, chúng tôi có đủ khả năng để đáp trả, vì vậy họ nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện những hành động thiếu cân nhắc như vậy", ông Birichevsky cảnh báo.

Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Ủy ban châu Âu không có ý định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây, mà có kế hoạch sử dụng chúng để cấp các khoản vay cho Ukraine.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022.

Khi Ukraine đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính 8 tỷ euro vào năm 2026, bà Von der Leyen gợi ý châu Âu sẽ cần chuyển nguồn tài trợ mới để hỗ trợ quốc gia đã bị chiến sự tàn phá trong hơn 3 năm qua. Ý tưởng của quan chức châu Âu là sử dụng các khoản tiền mặt gắn liền với khối tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm cho một khoản vay mới dành cho Ukraine.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Tuy nhiên, một số nước châu Âu từng bác bỏ ý tưởng “khoản vay bồi thường” vì lo ngại đây có thể là hành động không tuân theo luật pháp quốc tế.

Bỉ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này vì nước này là nơi đặt trụ sở của Euroclear, công ty tài chính đang nắm giữ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cảnh báo việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố nỗ lực chiếm đoạt tài sản Nga sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, cũng như đồng euro như một loại tiền tệ và nhận thức về sự an toàn của quyền sở hữu và quyền tài sản ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trật tự tài chính và kinh tế toàn cầu sẽ bị phá vỡ, và chủ nghĩa ly khai kinh tế sẽ gia tăng nếu phương Tây đánh cắp tài sản bị đóng băng của Nga.