Bỉ cảnh báo EU về tài sản đóng băng của Nga: "Không có đồng nào miễn phí"

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever hôm 2/10 cho biết ông đã yêu cầu các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khác đưa ra cam kết rằng họ sẽ cùng chia sẻ rủi ro nếu xảy ra kịch bản số tài sản Nga bị đóng băng tại Bỉ được sử dụng để tài trợ cho các khoản vay dành cho Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen hôm 1/10, các lãnh đạo EU bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi đối với ý tưởng sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở phương Tây để cung cấp khoản vay trị giá 140 tỷ euro cho Ukraine, nhưng cho biết họ sẽ tiếp tục thảo luận thêm để giải quyết các khía cạnh pháp lý của kế hoạch này.

Bỉ, nơi đặt trụ sở của tổ chức Euroclear đang giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng, khẳng định rằng trước khi đồng ý với kế hoạch, nước này cần có những đảm bảo mạnh mẽ từ EU rằng họ sẽ không bị bỏ mặc nếu tài sản Nga phải được hoàn trả cho Moscow.

“Không có đồng tiền nào là miễn phí. Luôn có hậu quả đi kèm. Tôi đã giải thích với các đồng nghiệp của mình hôm qua rằng tôi muốn họ ký cam kết rằng nếu chúng ta lấy tiền của Nga và sử dụng nó, thì tất cả chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm nếu có rắc rối xảy ra", ông De Wever nói với các phóng viên ở Copenhagen.

Khi nguồn viện trợ quân sự do Mỹ tài trợ cho Kiev đang dần cạn kiệt và nhiều chính phủ EU phải đối mặt với khó khăn tài chính, Ủy ban châu Âu đã đề xuất việc EU sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Điện Kremlin đã chỉ trích các đề xuất này, đồng thời cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với hậu quả nếu tịch thu tài sản Nga.

Ông De Wever cho biết, Bỉ đã rất hợp tác với châu Âu từ những ngày đầu tiên, nhưng việc lấy tài sản Nga ra để thế chấp cho khoản vay của Ukraine cần phải có mức độ chắc chắn về pháp lý và tinh thần đoàn kết cao nhất có thể.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 1/10 cho biết cơ quan hành pháp EU sẽ tiếp tục phát triển kế hoạch và đảm bảo rằng những lo ngại của Bỉ sẽ được giải quyết.

“Hoàn toàn rõ ràng rằng Bỉ không thể là quốc gia duy nhất phải gánh rủi ro, rủi ro đó cần được chia sẻ trên những đôi vai rộng hơn”, bà nói.

Cuối tháng trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất dùng 140 tỷ euro từ các khoản dự trữ bị đóng băng của Nga thành “khoản vay không lãi suất” cho Kiev.

Ngay sau đó, ông De Wever đã tuyên bố điều này sẽ không thể xảy ra.

“Nếu các quốc gia nhận thấy rằng tiền của ngân hàng trung ương có thể biến mất chỉ vì các chính trị gia châu Âu muốn như vậy, họ có thể sẽ quyết định rút dự trữ của mình khỏi khu vực đồng euro", ông De Wever phát biểu, gọi kế hoạch này là liều lĩnh và là “một tiền lệ nguy hiểm".

“Lấy tài sản của Nga và để lại rủi ro cho chúng tôi, điều đó sẽ không xảy ra. Tôi muốn nói thật rõ ràng về việc này", ông nhấn mạnh.