Điện Kremlin cảnh báo cứng rắn châu Âu về kế hoạch tịch thu tài sản Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang nói về các kế hoạch tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga. Trong tiếng Nga, chúng tôi gọi đó đơn giản là hành vi trộm cắp", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 1/10.

Ông Peskov cho biết nếu bất kỳ ai đánh cắp hoặc biển thủ tài sản của Nga - hoặc thu nhập từ những tài sản đó - thì "những người liên quan sẽ bị truy tố theo cách này hay cách khác, tất cả họ sẽ phải chịu trách nhiệm."

Ông cho biết bất kỳ quốc gia nào liên quan cũng sẽ bị truy tố.

"Đây là những bước đi bổ sung hướng tới việc phá hủy hoàn toàn niềm tin vào nguyên tắc bất khả xâm phạm về tài sản”, ông Peskov nói, đồng thời cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga “sẽ giáng một đòn rất nặng nề vào những quốc gia vốn là nơi lưu trữ chính, những quốc gia quan tâm đến sức hấp dẫn đầu tư".

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra khi Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc đề xuất sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu để tài trợ cho khoản vay 140 tỷ euro (164,37 tỷ USD) cho Ukraine.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Các ngoại trưởng EU đã thảo luận về khả năng hành động nhiều hơn với số tài sản này tại một cuộc họp gần đây, nhưng sự phản đối từ Bỉ cùng với các quốc gia khác như Đức khiến cho việc này khó thành hiện thực.

Politico đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để phát hành một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

Khi Ukraine đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính 8 tỷ euro vào năm 2026, bà Von der Leyen gợi ý châu Âu sẽ cần chuyển nguồn tài trợ mới để hỗ trợ quốc gia đã bị chiến sự tàn phá trong hơn 3 năm qua. Ý tưởng của quan chức châu Âu là sử dụng các khoản tiền mặt gắn liền với khối tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm cho một khoản vay mới dành cho Ukraine.

Bà Von der Leyen bổ sung rằng khoản vay này “cũng sẽ rất quan trọng trong trung và dài hạn đối với an ninh của Ukraine, ví dụ như tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine, đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên về đảm bảo an ninh".

Điểm then chốt là phương án này sẽ không tịch thu trực tiếp tài sản của Nga, điều mà đa số các nước EU phản đối vì lo ngại về pháp lý và tài chính.

Tuy nhiên, một số nước châu Âu từng bác bỏ ý tưởng “khoản vay bồi thường” vì lo ngại đây có thể là hành động không tuân theo luật pháp quốc tế.

Bỉ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này vì nước này là nơi đặt trụ sở của Euroclear, công ty tài chính đang nắm giữ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói với AFP rằng, việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố nỗ lực chiếm đoạt tài sản Nga sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, cũng như đồng euro như một loại tiền tệ và nhận thức về sự an toàn của quyền sở hữu và quyền tài sản ở châu Âu.