Báo Mỹ: Ukraine muốn phương Tây đảm bảo an ninh như điều 5 NATO

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm qua (Ảnh: Reuters).

Ukraine và các đồng minh châu Âu sẽ khẳng định rằng các cuộc thảo luận với Nga về lãnh thổ chỉ có thể diễn ra sau khi chiến sự chấm dứt dọc theo đường tiếp xúc hiện tại, theo các nguồn thạo tin về bản đề xuất hòa bình của Kiev và châu Âu sẽ được trình bày cho Mỹ ngày 23/11 tại Thụy Sĩ.

Trước đó, Ukraine xác nhận sẽ tham vấn với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đưa ra. Bloomberg dẫn nguồn tin nói rằng, phía Ukraine mong muốn nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ tương tự Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể.

Ngoài ra, Ukraine dường như cũng sẽ yêu cầu sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết và bồi thường cho Kiev. Ukraine được cho sẽ bác bỏ yêu cầu của Nga muốn Kiev nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Moscow chưa kiểm soát ở miền Đông.

Thêm vào đó, yêu cầu từ phía Ukraine được cho còn có điều khoản rằng tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị đóng băng trừ khi Moscow đồng ý bồi thường cho Kiev, Bloomberg cho biết.

Các lệnh trừng phạt khác sẽ được dỡ bỏ theo từng giai đoạn và Nga sẽ dần quay trở lại nền kinh tế toàn cầu nếu tuân thủ thỏa thuận, theo đề xuất trong kế hoạch.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu dự kiến sẽ họp tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11 để thảo luận kế hoạch của Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua.

Theo truyền thông Mỹ, điều khoản do Washington đề xuất dường như có việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ thêm lãnh thổ cho Nga, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai.

Các lãnh đạo châu Âu, cùng với các thành viên G7 là Canada và Nhật Bản, đã phản đối ý tưởng rằng biên giới Ukraine có thể bị thu hẹp hoặc quân đội bị giới hạn, trong một tuyên bố đưa ra bên lề hội nghị G20 tại South Africa ngày 21/11.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được đặt dưới sự giám sát của Mỹ và được bảo đảm bởi một hội đồng hòa bình do ông Trump làm chủ tịch.

Ngày 21/11, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thời hạn đến ngày 27/11 để phê chuẩn bản kế hoạch 28 điểm, trong đó kêu gọi Ukraine nhượng lãnh thổ, chấp nhận hạn chế đối với quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ông Trump sau đó khẳng định kế hoạch này chưa phải là phiên bản cuối cùng và để ngỏ khả năng nó vẫn có thể được thay đổi.

Một quan chức Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã đến Geneva ngày 23/11 để tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll cũng có mặt tại Geneva cho các cuộc thảo luận, trong khi phái đoàn Ukraine do Chánh văn phòng của ông Zelensky, ông Andriy Yermak, dẫn đầu.

Các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Anh, Đức tham gia thảo luận, cùng với Liên minh châu Âu. Italy cũng cử một quan chức tham gia.

Trước các cuộc đàm phán, ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine có nguy cơ đánh mất phẩm giá và tự do, hoặc mất sự hậu thuẫn của Washington, vì kế hoạch này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả kế hoạch có thể là cơ sở để giải quyết xung đột, nhưng Moscow có thể phản đối một số đề xuất trong phương án này.