Container bị nước lũ cuốn trôi đè lên các phương tiện ở Cebu (Ảnh: AFP).

Nước lũ được mô tả là "chưa từng có tiền lệ" đã tràn qua các thị trấn và thành phố, cuốn trôi ô tô, xe tải, thậm chí cả các container hàng cỡ lớn.

Ngày 5/11, người phát ngôn chính quyền Cebu Rhon Ramos cho biết 35 thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực ngập lụt ở thị trấn Liloan, thuộc khu vực đô thị của thành phố Cebu.

“Các thành phố lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt, những khu vực đô thị hóa cao”, ông Rafaelito Alejandro, Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự quốc gia, nói trên đài địa phương.

Bão Kalmaegi gây lũ lụt "chưa từng có" ở Philippines, 114 người chết (Video: AP).

Giới chức Philippines cho biết, số người thiệt mạng do lũ lụt và tàn phá diện rộng mà bão Kalmaegi gây ra ở khu vực miền trung nước này đã tăng lên ít nhất 114 người, cùng với 127 người được báo cáo mất tích, trong đó nhiều người thuộc tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề vẫn đang hồi phục sau trận động đất chết người trước đó.

Sáng ngày 5/11, cư dân Ceby đã dọn dẹp những con phố mới hôm qua vẫn còn là sông.

“Hôm qua thật sự rất kinh khủng. Nước tràn từ con sông. Khoảng 4-5 giờ sáng, nước mạnh đến mức không thể bước chân ra ngoài, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Nước chảy xiết khủng khiếp", ông Reynaldo Vergara, 53 tuổi, nói và cho biết mọi thứ trong cửa hàng nhỏ của ông đã bị cuốn trôi.

Đống đổ nát từng được gọi là nhà ở Cebu (Ảnh: AFP).

Tại Talisay gần đó, anh Regie Mallorca, 26 tuổi, đang nỗ lực dựng lại ngôi nhà của mình.

“Việc này sẽ mất thời gian vì tôi chưa có tiền. Có thể phải mất vài tháng”, anh nói khi đang trộn xi măng trên đống đổ nát.

Trong 24 giờ trước khi Kalmaegi đổ bộ, khu vực quanh Cebu City đã hứng lượng mưa 183mm, vượt xa mức trung bình hàng tháng 131mm, theo chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla.

Ngày 4/11, Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro gọi tình hình thời tiết khắc nghiệt này là “chưa từng có tiền lệ”.

“Chúng tôi nghĩ gió mới là mối nguy chính, nhưng thực tế nước mới là thứ đang đe dọa người dân. Lũ lụt thật sự gây tàn phá khủng khiếp", quan chức này nhấn mạnh.

Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm (Ảnh: AFP).

Các nhà khoa học cảnh báo: biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn, đại dương ấm lên giúp bão tăng cường nhanh, và không khí ấm hơn chứa nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến mưa lớn hơn.

Tổng cộng gần 800.000 người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Philippines hằng năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão, thường tấn công các khu vực dễ xảy ra thiên tai, nơi hàng triệu người sống trong tình cảnh khó khăn.