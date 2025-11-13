Thế "thiệt đơn, thiệt kép" buộc Ukraine phải rút khỏi 5 vùng ở Zaporizhia

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến (Ảnh: EP).

Mặt trận phía nam của Ukraine, do thiếu rừng và công sự đô thị, vẫn là một trong những khu vực khó phòng thủ nhất đối với phía Kiev. Vì vậy, lực lượng Kiev không có chỗ ẩn nấp để đẩy lùi các đợt tấn công của Nga, vốn đang nhanh chóng đẩy xung đột vào trung tâm tỉnh Zaporizhzhia, nhà quan sát quân sự Denys Popovych nhận định.

Trung tâm của khu vực này, thành phố Zaporizhia, sẽ mang lại cho Nga một bàn đạp vững chắc để mở cuộc tiến công về hướng Kryvyi Rih và Dnipro.

Ông dự đoán rằng Nga có thể đang cố tái hiện kịch bản tương tự ở khu vực Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhia như đã từng xảy ra ở Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk).

Ukraine đang chịu thất thế trước Nga về cả tiềm lực quân sự, lực lượng, vũ khí. Giờ đây việc mặt trận phía Nam thiếu đi các yếu tố để phòng vệ đặt Kiev vào thế trận "thiệt đơn, thiệt kép" so với đối thủ.

Nga dường như đang cố gắng bao vây Huliaipole, thành phố có tầm quan trọng về mặt hậu cần này từ phía bắc.

“Nếu nhìn trên bản đồ, có thể thấy những túi vây bọc đang hình thành, điều này đe dọa rằng thành phố có thể bị bao vây từ phía bắc, và kịch bản của cụm đô thị Pokrovsk-Myrnohrad có thể lặp lại”, ông Popovych nói.

Đồng thời, ông bổ sung rằng nếu Ukraine không thể chặn đứng Nga theo hướng này, Moscow có thể trước tiên đe dọa Huliaipole, rồi sau đó tiến gần hơn tới Zaporizhia.

Kyiv Independent cho biết, khu vực này, bị chia cắt bởi những con sông nhỏ ngoằn ngoèo, nhưng lại không có trung tâm dân cư lớn nào, rất trống trải. Mặt khác, việc phòng thủ khu vực này từ lâu đã bị xem nhẹ.

Nhưng điều đó dường như đang thay đổi rất nhanh khi Nga đã chọn hướng tiến công có thể đẩy toàn bộ tuyến phòng thủ Zaporizhia có thể sớm rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Ukraine đang rơi vào thế bất lợi ở Zaporizhia (Ảnh: Kyiv Independent).

Ngày 11/11, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền Nam Vladyslav Voloshyn cho biết tình hình tại Zaporizhia đã xấu đi nhanh chóng. Quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí gần 5 khu định cư.

“Ở Zaporizhia, đặc biệt là theo hướng Oleksandrivka và Huliaipole, giao tranh dữ dội đã diễn ra suốt nhiều ngày qua. Quân đội Nga đang sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có để đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi vị trí của họ”, ông Voloshyn nói.

Theo ông, trong vài ngày qua, đã có tới hàng trăm cuộc đụng độ được ghi nhận tại mặt trận Zaporizhia.

Do đó, lực lượng Ukraine buộc phải rút khỏi các vị trí gần các khu định cư Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka để bảo toàn sinh mạng binh sĩ. Ở khu vực này, quân đội Nga đã nã hơn 400 quả đạn pháo mỗi ngày, sử dụng khoảng 2.000 loại đạn dược.

“Thật không may, ưu thế vượt trội về quân số của Nga đang phát huy tác dụng... điều này có thể đe dọa Huliaipole", nhóm phân tích tin tình báo chiến trường DeepState nhận định.

Trong một cuộc chiến giằng co, nơi mỗi chiến thắng thường chỉ đo bằng việc chiếm được một dải rừng hoặc một km đất, thì đợt tiến công này của Nga đánh dấu một nhịp độ hoàn toàn khác biệt.

Theo dữ liệu của Deep State, trong tháng 10, 69% tổng số diện tích mà Nga giành được nằm quanh khu vực Huliaipole cũng như ở phía đông các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, mặc dù nơi đây chỉ chiếm 16% tổng số trận chiến của Nga, theo số liệu của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Điều đó có nghĩa là dù Nga không dồn quá nhiều nguồn lực vào khu vực này như ở các thành phố lớn của Donbass, họ vẫn giành được một lượng lãnh thổ lớn hơn nhiều. Điều đó cho thấy Ukraine dường như có vấn đề trong hệ thống phòng thủ.

Đây có thể được xem là hậu quả của tình trạng quân đội bị dàn trải quá mức, và thách thức khổng lồ khi phải bảo vệ một tuyến mặt trận quá dài giữa lúc thiếu nhân lực trầm trọng, trước một đối thủ có tiềm lực áp đảo.