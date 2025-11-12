Nga tập kích dữ dội, Ukraine rút quân một phần khỏi Zaporizhia

Binh sĩ Nga cắm cờ tại một ngôi làng họ giành quyền kiểm soát ở Zaporizhia hôm 7/11 (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng thủ miền Nam Ukraine Vladyslav Voloshyn ngày 11/11 chia sẻ với ABC News, Nga đã tiến hành hơn 400 vụ pháo kích mỗi ngày ở Zaporizhia và lực lượng Ukraine phải đối mặt với việc các công sự phòng thủ bị phá hủy.

Điều này buộc Ukraine quyết định rút quân khỏi nhiều vị trí tại tỉnh Zaporizhia. Theo ông Voloshyn, việc rút lui ảnh hưởng đến khu vực quanh Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka. Trong khi đó, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn để giành quyền kiểm soát Rivnopillia, Solodke và Yablukove.

Một cuộc sơ tán bắt buộc được tiến hành tại một khu định cư cách thành phố Zaporizhia khoảng 10km. Các gia đình có trẻ em buộc phải sơ tán khỏi làng Malokaterynivka trong tỉnh Zaporizhia.

Chính quyền khu định cư Kushuhum cho biết quyết định được đưa ra dựa trên mệnh lệnh do Cơ quan Quân sự Zaporizhia ban hành ngày 10/11.

Cùng với Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, tình hình ở Zaporizhia bắt đầu nóng lên gần đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã nhận báo cáo từ Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ông nói rằng tình hình trên hướng Pokrovsk và Zaporizhia hiện khó khăn, trong khi ở Kupyansk “dễ thở hơn một chút”.

“Trọng tâm chính của chúng ta ngay bây giờ là hướng Pokrovsk và tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang tăng cả về số lượng lẫn quy mô các cuộc tấn công. Tình hình ở đó vẫn khó khăn, một phần do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công. Nhưng chúng ta tiếp tục loại bỏ đối phương”, ông nhấn mạnh.

Ông Syrskyi lưu ý rằng Nga đã gia tăng hoạt động tại khu vực Zaporizhia, tìm cách thọc sâu vào các vị trí của Ukraine dưới sự che phủ của lớp sương mù dày đặc.

“Tình hình đã xấu đi đáng kể theo hướng Oleksandrivka và Huliaipole, nơi đối phương sử dụng ưu thế vượt trội về quân số và trang bị, đã tiến lên trong các trận chiến dữ dội và kiểm soát 3 khu định cư”, Tổng Tư lệnh Ukraine làm rõ.

Theo ông, những trận đánh kiệt sức đang diễn ra để giành lại các làng Rivnopillia và Yablukove. Lực lượng Pivden đang giữ phòng tuyến tại đây. Do hỏa lực kết hợp, lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh chủ yếu vẫn diễn ra ở mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Zelensky và ông Syrskyi cũng thảo luận về việc chuẩn bị các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Ông Syrskyi nhấn mạnh, Ukraine đang gia tăng hiệu quả của các loại vũ khí tầm xa do nước này tự sản xuất, bao gồm tên lửa Neptune và Flamingo, cũng như các loại máy bay không người lái mang rocket.

“Điều này đang gây ra rắc rối đáng kể cho đối phương”, ông nói.