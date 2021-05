4.500 ca tử vong mỗi ngày, bác sĩ Ấn Độ giằng xé chọn người sống - chết

Dân trí Các bác sĩ tại Ấn Độ phải quyết định bệnh nhân nào được sống và ai đành nhận cái chết khi bệnh viện quá tải và số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục mỗi ngày.

Bệnh viện chật cứng người điều trị Covid-19 tại Ấn Độ (Ảnh: NYTimes).

1.000 bác sĩ tử vong

Các bác sĩ và nhân viên y tế tại Ấn Độ đang làm việc trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề khi họ phải chiến đấu với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất thế giới.

Ngoài những nguy cơ về sức khỏe mà họ phải đối mặt, mỗi ngày trôi qua, các bác sĩ tại Ấn Độ phải đưa ra lựa chọn khó khăn khi quyết định bệnh nhân nào sẽ sống hoặc chết.

Khi các giường bệnh đã chật kín, các bác sĩ phải chọn ai trong số đám đông bệnh nhân đang chực trờ ngoài cổng bệnh viện được vào bên trong điều trị. Khi ôxy cạn kiệt, họ phải chọn bệnh nhân nào được nhận nguồn dưỡng khí quý giá.

"Trong suốt cuộc đời, bạn đã chuẩn bị sẵn tâm thế rằng sẽ phải lựa chọn từng phương án để cứu sống bệnh nhân của mình, nhưng thử tưởng tượng khi bạn phải ưu tiên cứu ai trong số họ?", bác sĩ Mradul Kumar Daga, giáo sư y khoa tại bệnh viện điều trị Covid-19 lớn nhất ở New Delhi, cho biết.

"Đó là những quyết định đau lòng nhất trên cương vị của một bác sĩ mà bạn phải đưa ra. Và đó là những gì đã xảy ra trong 3 tuần gần đây nhất của cuộc đời tôi", bác sĩ Daga chia sẻ.

Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đang giết chết hàng nghìn người mỗi ngày và các nhân viên y tế tuyến đầu cũng phải hứng chịu những tổn thất nặng nề.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết hơn 1.000 bác sĩ tại nước này đã tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát vào năm ngoái. Chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, hơn 200 bác sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ J. A. Jayalal ước tính ít nhất 40% bác sĩ đã bị nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 19/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 4.529 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất tại Ấn Độ kể từ khi dịch bùng phát. Ngoài ra, Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 267.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tính đến nay, số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ đã lên tới hơn 283.000 trường hợp, trong khi số ca nhiễm vượt 25,5 triệu người.

Các bác sĩ Ấn Độ cũng đối mặt với nguy cơ bạo lực. Nhiều video đã ghi lại cảnh các thành viên trong gia đình bệnh nhân giận dữ hành hung nhân viên y tế trong hành lang bệnh viện, khiến họ bê bết máu. Nhiều người cũng bị bắt nạt và mắng nhiếc.

"Mọi người đến bệnh viện đều căng thẳng, và thậm chí một vấn đề nhỏ cũng có thể bùng phát thành một cuộc xung đột lớn. Mọi người không hiểu hết tình hình. Thật không may, các nhân viên y tế phải đối mặt với tất cả những điều này", ông Jayalal nói.

Đồng nghiệp ra đi

Một bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Tuy vậy, không có gì khiến các bác sĩ bất lực và đau đớn hơn việc chứng kiến các đồng nghiệp tử vong ngay trước mắt họ.

Bác sĩ R.K. Himthani, trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện Batra ở New Delhi, trở thành một trong 12 nạn nhân qua đời vì Covid-19 khi bệnh viện hết ôxy hồi đầu tháng. Bác sĩ Himthani đã điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 trong 14 tháng trước khi chính ông và vợ bị nhiễm bệnh.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện đã tập trung trước cổng chính để tiễn biệt bác sĩ Himthani, khi thi thể của ông được đưa ra ngoài. Ngay sau đó, họ phải nén đau thương để quay trở lại làm việc.

Vào thời điểm ôxy cạn kiệt, bác sĩ Shiv Charan Lal Gupta, giám đốc bệnh viện và là bạn của bác sĩ Himthani, đã chạy đôn chạy đáo để cầu cứu các quan chức chính phủ, các cơ quan truyền thông hoặc bất kỳ ai có thể giúp đỡ người bạn đang nguy kịch của mình.

"Ôxy rốt cuộc cũng đến, nhưng chúng tôi không thể cứu sống 12 người, bao gồm cả bạn tôi. Chúng tôi cảm thấy rất trống rỗng và bất lực trong những ngày này. Tôi đã không ngủ được trong suốt một thời gian dài", bác sĩ Gupta nói.

Ấn Độ vốn thiếu nhân lực trong lĩnh vực y tế. Theo Viện Sức khỏe Cộng đồng Ấn Độ-Delhi và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ấn Độ chỉ có khoảng 17 nhân viên y tế - gồm bác sĩ, y tá và hộ sinh - trên 10.000 dân. Con số này thấp hơn nhiều so với ngưỡng của WHO là 44,5 nhân viên y tế trên 10.000 dân.

Nhân viên y tế cũng phân bổ không đồng đều tại Ấn Độ. Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, chỉ có 0,24 giường bệnh trên 1.000 dân, chưa bằng 1/10 mức trung bình của thế giới.

"Khi tôi nhắm mắt lại, tôi luôn cảm thấy có ai đó cần mình giúp đỡ. Khi tôi cố gắng chợp mắt ngủ, tôi lại nhìn thấy mọi người xung quanh. Họ cầu xin tôi giúp đỡ. Điều đó đã khiến tôi tiếp tục cố gắng", Lachhami Kumari, y tá tại một bệnh viện công ở quận Rohtas của Bihar, cho biết.

Bệnh viện của Kumari chỉ có 80 giường và đang bị quá tải do số bệnh nhân Covid-19 nguy kịch tăng vọt.

Tại một bệnh viện công khác ở Patna, thủ phủ của bang Bihar, bác sĩ Lokesh Tiwari cho biết gần một nửa số bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện này đã mất người nhà. Ông cho biết 400 giường bệnh trong khu đa khoa và 80 giường bệnh chăm sóc đặc biệt luôn chật kín người suốt ngày đêm.

"Khi bạn chứng kiến cảnh mọi người đang đi lại ổn định, đột nhiên ngã quỵ và chết trong một giờ sau đó, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn", bác sĩ Tiwari nói.

Huy động toàn lực chống dịch

Con trai một nạn nhân Covid-19 tại Ấn Độ làm nghi lễ cuối cùng trước khi hỏa thiêu thi thể tại lò hỏa táng (Ảnh: Reuters).

Trước nguy cơ của làn sóng dịch bệnh thứ hai đối với nhân viên y tế, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây đã công bố các biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Ông Modi kêu gọi các nhà chức trách huy động hàng chục nghìn sinh viên y khoa năm cuối và thực tập sinh để chống dịch Covid-19, đưa ra các cam kết hấp dẫn về thù lao và cơ hội việc làm trong tương lai.

"Chúng tôi được điều động đúng vào lúc đỉnh điểm của cơn lốc", bác sĩ Alisha Akhani, thực tập sinh y khoa 22 tuổi tham gia chống Covid-19 ở quận Anand, bang Gujarat, cho biết.

Bác sĩ Akhani chủ yếu làm ca đêm trong phòng điều trị đặc biệt, nơi có 40 giường. Có những đêm có tới 5 bệnh nhân tử vong. Những ca tử vong vào rạng sáng thường khiến các nhân viên y tế như Akhani cảm thấy kiệt quệ nhất.

Đôi khi gia đình nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ để nói lời từ biệt với người thân của họ.

Tại một bệnh viện ở phía đông thành phố Kolkata, Soham Chatterjee đã hỏi các bác sĩ liệu họ có thể sắp xếp cho ông có cuộc gọi video cuối cùng với người mẹ đang hấp hối không.

Khi bác sĩ cầm điện thoại và các y tá đứng xung quanh, Chatterjee đã nghẹn ngào hát cho mẹ mình nghe một ca khúc từ những năm 1970. Đó cũng là bài hát mà mẹ ông vẫn hát mỗi khi ông buồn.

Thành Đạt

Theo New York Times, Reuters