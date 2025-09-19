Ukraine tăng tốc phản công, phá thế siết vòng vây của Nga

Binh lính Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đang tiến hành phản công Nga ở mặt trận miền Đông và giành lại 160km2 lãnh thổ. Trước đó, Nga tuyên bố đạt được đà tiến trên mọi mặt trận ở Ukraine.

Điểm nóng nhất khu vực là Pokrovsk khi Nga đã thay đổi chiến thuật, dùng UAV nhằm tạo ra các "vùng hỏa lực" để cắt đứt nguồn tiếp tế hậu cần của Ukraine vào khu vực thành trì Donetsk.

Để đối phó, Ukraine đã bắt đầu phát động một chiến dịch tấn công nhắm vào các căn cứ, trại huấn luyện của Nga trên toàn bộ mặt trận Donbass nhằm bào mòn khả năng của Moscow để mở trận đánh lớn.

Ukraine dùng vũ khí bắn vào nhà máy Topaz ở Donetsk, nơi Nga tập trung lực lượng chuẩn bị đưa ra tiền tuyến cũng như đặt cơ sở sửa chữa và hậu cần.

Trong khi đó, Ukraine thực hiện các đòn tấn công khác ở Donetsk nhằm vào nơi tập trung quân, hạ tầng năng lượng và chỉ huy, ngăn binh sĩ Nga tái tập hợp hoặc tái lập các khu vực tập kết.

Theo Euromaidan Press, những đòn đánh như vậy đã làm suy yếu khả năng của Nga trong việc tập trung quân hoặc chuẩn bị các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Pokrovsk.

Để làm được điều này, Ukraine ban đầu nhằm mục tiêu phá hủy các hệ thống phòng không của Nga.

Ví dụ, Ukraine tuyên bố bắn pháo HIMARS phá hủy một radar Zupark của Nga gần Donetsk. Kiev cho biết cũng đã vô hiệu một số thiết bị của 2 hệ thống Pantsir-S1 trong khu vực để tạo điều kiện cho tên lửa và UAV của Kiev dễ tấn công mục tiêu hơn.

Theo giới quan sát, Ukraine đang thực hiện một chiến dịch đa tầng được phối hợp: Trước tiên vô hiệu hóa phòng không Nga, sau đó đánh vào sở chỉ huy và các nút hậu cần, cuối cùng bắn hỏa lực vào quân nhân Nga ở hậu phương hoặc đang chờ triển khai.

Nhờ vậy, các nỗ lực của Nga nhằm mở các cuộc tấn công quy mô lớn đã bị trì hoãn.

Cục diện mặt trận hiện tại (Ảnh: Sky News).

Điều này cho Ukraine thêm không gian trên nhiều hướng, giảm áp lực, giảm tốc độ tấn công và buộc đối phương phải vừa phòng thủ từ trong vừa từ ngoài sườn.

Tuy nhiên, Nga không ngồi yên ở Pokrovsk. Nga đã điều động đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon đến Pokrovsk. Đây chính là lực lượng đã cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine ở Kursk đầu năm nay bằng UAV cáp quang, dẫn tới việc Kiev phải rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Giờ đây, khi Rubicon cùng các đơn vị UAV khác xuất hiện ở Pokrovsk, Ukraine đang đối diện với thách thức lớn.

Các UAV cáp quang miễn nhiễm với tác chiến điện tử tỏ ra hiệu quả vượt trội trong việc tấn công mục tiêu của Ukraine trên các tuyến tiếp vận chủ chốt, khiến Kiev không thể đưa thêm đạn dược, lương thực và hậu cần vào trong thành trì Pokrovsk.

Cách đánh kiểu bào mòn này có mục tiêu chính là cô lập đối thủ khỏi các nguồn tiếp tế quan trọng khiến Ukraine thiếu nguồn lực tiếp tục chiến đấu và bám trụ. Từ đó, phía Ukraine có thể rơi vào lựa chọn khó khăn là phải rời đi trước khi bị vây chặt hoặc cố thủ và đối diện nguy cơ thiệt hại.