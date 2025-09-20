Ukraine sắp tung 1.000 UAV mỗi ngày, hóa giải "mưa hỏa lực" của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: RBC).

Ukraine đang chuẩn bị tăng cường năng lực phòng không trên không với một đội 1.000 UAV đánh chặn được triển khai hằng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal công bố ngày 18/9 trong cuộc họp báo tại Kiev cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công UAV hằng ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

Trong các đợt tấn công này, lực lượng Nga thường phóng từ 100 đến vài trăm UAV tấn công tầm xa mang thuốc nổ. Trước đó, các đánh giá đã dự báo rằng Nga có thể đạt khả năng triển khai tới 1.000 UAV mỗi ngày vào mùa thu năm nay.

Theo Suspilne, ông Shmyhal cho biết mục tiêu của Ukraine là vượt qua quy mô sử dụng UAV hiện tại của Nga, vốn đôi khi lên tới khoảng 800 chiếc mỗi đêm. Để làm được điều đó, ông xác nhận Ukraine đang hướng tới khả năng vận hành không dưới 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

"Con số này sẽ đạt được. Tôi không thể nói hiện tại chúng ta đang ở mức nào, nhưng mức đó sẽ được triển khai trong tương lai gần”, ông Shmyhal tuyên bố tại buổi họp báo.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu này không xa vời và công việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Shmyhal làm rõ rằng sản xuất UAV không phải là yếu tố giới hạn để đạt mốc 1.000 chiếc đánh chặn. Thay vào đó, thách thức chính nằm ở khả năng triển khai và vận hành các hệ thống điều khiển trên mặt đất, đơn vị radar, cùng các thành phần ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dẫn đường và chỉ thị mục tiêu.

Điều này có nghĩa là Ukraine có khả năng sản xuất ra đủ số lượng UAV nhưng việc vận hành chúng vào một hệ thống đánh chặn quy mô lớn, tác chiến trong áp lực dồn dập không phải là điều dễ dàng.

“Đây là một tổ hợp lớn, và việc triển khai cần một khoảng thời gian. Nhưng chúng ta đang tiến bước một cách chắc chắn và đúng tiến độ để đạt mục tiêu này", ông bổ sung.

Theo trang tin Ukraine United24, những UAV Shahed Nga đang sử dụng không còn giống với phiên bản từ mùa thu năm 2022. Sau hơn 3 năm triển khai, chúng đã được nâng cấp toàn diện. Quan trọng nhất, Nga đã chuyển sang sản xuất hàng loạt, có khả năng chế tạo hơn 200 chiếc mỗi ngày.

Theo ước tính của chuyên gia, sản lượng dự kiến của Nga có thể đạt tới 1.000 UAV/ngày trong tương lai gần.

Không chỉ quy mô sản xuất thay đổi, bản thân UAV cũng được nâng cấp. Năm ngoái, các báo cáo xác nhận rằng đầu đạn đã gần như lớn gấp đôi.

Sau đó xuất hiện thông tin Nga đang thử nghiệm Shahed phản lực. Động cơ mới giúp tốc độ tăng hơn gấp đôi. Nâng cấp này trực tiếp vô hiệu hóa một phần phòng thủ của Ukraine.

Nhưng hoạt động hiện đại hóa chưa dừng lại ở đó. Ảnh chụp trong một cuộc tấn công gần đây cho thấy UAV này có thêm 2 nâng cấp: Camera gắn trên thân và ăng-ten modem.

Điều này cho thấy Shahed giờ đây có thể được điều khiển từ xa. Trước đây, chúng chỉ bay theo lộ trình định sẵn. Khả năng mới này đặc biệt nguy hiểm: Cho phép người vận hành quan sát tình hình trực tiếp từ khoảng cách an toàn, thay đổi chiến thuật tấn công, thậm chí chuyển hướng UAV tới mục tiêu mới.

Ngoài ra, với camera, khả năng điều khiển từ xa và tốc độ cao, Shahed giờ có thể tấn công mục tiêu di động, xe cộ, trang thiết bị, thậm chí cả trực thăng. Hầu như mọi thứ, trừ máy bay (vốn bay nhanh hơn), đều trở thành mục tiêu. Điều này làm tăng đáng kể sự nguy hiểm của UAV này.