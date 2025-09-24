Mưa bão liên tiếp, cản trở tiến độ công trình Dân trí ở bản biên giới

Hai công trình phòng học kiên cố trị giá 720 triệu đồng tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An, do bạn đọc Dân trí tài trợ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tiếp.

Trước đó, ngày 20/3, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Mong ước của cô trò ở điểm trường vùng biên”, phản ánh về điều kiện học tập tạm bợ của 25 trẻ Mầm non và 10 học sinh Tiểu học tại Cha Nga.

Đường vào bản Cha Nga sau những hoàn lưu các cơn bão gây ra (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ, trong đó, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ 400 triệu đồng xây phòng học mầm non, nhóm thiện nguyện CEO 1984 tài trợ 320 triệu đồng xây phòng tiểu học.

Ngày 8/5, lễ khởi công hai công trình đã diễn ra trong niềm hân hoan của thầy cô, học sinh và người dân địa phương. Tuy nhiên, sau lễ động thổ, mưa lớn liên tiếp đã gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu.

Đến cuối tháng 7, hoàn lưu bão số 3 khiến con đường độc đạo vào bản Cha Nga bị chia cắt, nhiều đoạn taluy sạt lở, đất, đá vùi lấp, dòng sông Nậm Nơn xói sâu vào mặt đường. 2 công trình phòng học Dân trí tại đây mới kịp đổ phần móng đã buộc phải dừng lại.

Trước mùa lũ, nhà thầu đã kịp vận chuyển gạch, đá, cát, sỏi, xi măng… vào bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cuối tháng 8, bão số 5 tiếp tục đổ bộ, gây mưa lớn và sạt lở nghiêm trọng hơn, khiến công trình vẫn chưa thể tái khởi động.

Ông Hoàng Đăng Kiều, đại diện nhà thầu thi công cho biết đã tốn gần 30 triệu đồng để thuê máy xúc mở đường và vận chuyển vật liệu trước bão, nhưng toàn bộ con đường đã bị lũ cuốn trôi và vùi lấp.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền xã tìm phương án khả thi nhất. Khi thời tiết thuận lợi, tôi sẽ cho thợ vào tiếp tục xây dựng để đảm bảo tiến độ, đồng thời chú trọng an toàn cho thợ thi công và học sinh", ông Kiều khẳng định.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, thừa nhận con đường vào Cha Nga vốn đã khó khăn, nay sau hai đợt bão lũ liên tiếp gần như bị tê liệt.

"Muốn tái khởi động công trình phải chờ khắc phục cơ bản tuyến đường, ít nhất xe tải nhỏ có thể vào. Hiện nay, khối lượng đất đá sạt lở cần san gạt còn lớn, nhiều đoạn bị xói lở sâu, dự kiến phải chờ thêm thời gian dài mới có thể thông tuyến", ông Bảy chia sẻ.

Sau hoàn lưu bão số 3 gây ra, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 phải học chung trong nhà văn hóa bản (Ảnh: Sỹ Hà).

Cô Vy Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 cho biết, cơn lũ cuối tháng 7 đã gây thiệt hại nặng nề cơ sở vật chất. Điểm lẻ bản Cha Nga không có điện lưới, sóng điện thoại, việc đi dạy của các cô giáo cắm bản vô cùng gian nan, nguy hiểm.

"Sau khi lũ rút, cảnh tượng bùn đất và những vết hư hỏng in hằn trên tường lớp học. Dù khó khăn chồng chất, Ban Giám hiệu và giáo viên vẫn gắng sức dọn dẹp, khắc phục để lễ khai giảng được tổ chức cho 140 học sinh ở tất cả các điểm trường thành công hơn cả mong đợi", cô Thoan chia sẻ.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, do tuyến đường vào bản bị chia cắt, học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 ở Cha Nga phải học ghép tại nhà văn hóa bản.

Học sinh mầm non Cha Nga học tạm trong nhà văn hóa bản (Ảnh: Thoan Vy).

"Nhà trường đã bố trí giáo viên trực tiếp lên dạy cho các em ở bản, trong đó lớp 1 và lớp 2 ghép chung; lớp 3, 4 và 5 ghép chung", thầy Hà chia sẻ.

Giữa khung cảnh bản làng còn ngổn ngang dấu tích thiên tai, thầy trò Cha Nga vẫn đều đặn bám lớp. Công trình trường học là niềm tin, động lực để con chữ được gieo ở đầu nguồn Nậm Nơn, nơi cuộc sống còn muôn vàn gian khó.