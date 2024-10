Báo Dân trí trao hỗ trợ đợt 2 đến học sinh được đỡ đầu ở huyện đảo Cồn Cỏ

Ngày 15/10, thực hiện Chương trình Đỡ đầu học sinh tiểu học huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, báo Dân trí tổ chức trao tiền hỗ trợ trong năm học 2024-2025, đến 3 học sinh được đỡ đầu. Tổng số tiền các em được nhận đợt này là 27 triệu đồng (9 triệu đồng/em/năm học).

Các học sinh được đỡ đầu gồm: Lê Bùi Thiên Ý, Hồ Thị Trúc Mai và Nguyễn Thiên Phúc (cùng 7 tuổi), học sinh lớp 2, Điểm trường Tiểu học Cồn Cỏ, thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Chương trình Đỡ đầu học sinh tiểu học huyện đảo Cồn Cỏ được báo Dân trí triển khai cuối năm 2023, chỉ 4 tháng sau khi điểm trường tiểu học đầu tiên trên huyện đảo này được thành lập. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ bạn đọc.

Đỡ đầu học sinh là một trong nhiều hoạt động nhân ái mà báo Dân trí triển khai suốt hàng chục năm qua. Các cháu được đỡ đầu là con em ngư dân, cán bộ chiến sỹ sinh sống trên huyện đảo Cồn Cỏ và là 3 học sinh đầu tiên theo học tiểu học tại huyện đảo này.

Báo Dân trí sẽ hỗ trợ các học sinh được đỡ đầu 1 triệu đồng/em/tháng trong suốt năm học cho đến khi các em học hết cấp tiểu học.

Đầu năm 2024, báo Dân trí đã trao hỗ trợ đợt 1 cho 3 học sinh được đỡ đầu với số tiền 5 triệu đồng/em (học kỳ 2, năm học 2023-2024).

Ngoài ra, báo Dân trí cũng dành tặng 4 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng đến 4 cô giáo công tác trên huyện đảo Cồn Cỏ; tặng nhu yếu phẩm, thiết bị học tập, đồ chơi, đồ dùng bếp ăn bán trú... với tổng số tiền gần 15 triệu đồng đến cô, trò trên huyện đảo tiền tiêu này.

Em Hồ Thị Trúc Mai là 1 trong 3 học sinh tại huyện đảo Cồn Cỏ được báo Dân trí nhận đỡ đầu. Gia đình Mai thuộc diện khó khăn, bố bị tật nguyền, sức khỏe yếu, mẹ công việc không ổn định.

Đón nhận số tiền hỗ trợ trong năm học 2024-2025, Mai rất vui mừng. Cô học trò nhỏ liên tục nói lời cảm ơn và hứa luôn ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, bố mẹ, siêng năng học tập để không phụ lòng tin yêu, giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc.

Ông Võ Văn Đống, Trưởng Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ (ảnh trái) cùng phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc, trao quà đến các em học sinh (Ảnh: Nhật Anh).

"Gia đình vất vả, thật may mắn khi cháu Mai được báo Dân trí nhận đỡ đầu. Sự hỗ trợ này sẽ giúp tôi vơi bớt khó khăn, có thêm kinh phí lo cho cháu học hành. Xin cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm, khi đã chắp cánh ước mơ cho con tôi và các cháu trên đảo Cồn Cỏ", chị Nguyễn Thị Hoài, mẹ của em Mai tâm sự.

Dịp này, báo Dân trí cũng dành 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng 5 học sinh khác đang theo học tiểu học tại điểm trường Cồn Cỏ (3 học sinh vừa lên lớp 1, 2 học sinh lớp 2 vừa chuyển từ đất liền ra đảo trong năm học 2024-2025); tặng nhu yếu phẩm trị giá 2,5 triệu đồng cho bếp ăn bán trú của cô và trò trên đảo.

Thầy giáo Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với học trò nhà trường.

Thầy Quang, cho hay thời gian tới, trường sẽ phối hợp với báo Dân trí để triển khai chương trình đỡ đầu một cách hiệu quả nhất, đồng thời nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm của các cấp cũng như bạn đọc và báo Dân trí.

Ông Võ Văn Đống, Trưởng Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, huyện đảo thành lập đến nay tròn 20 năm. Tuy nhiên, đầu năm học 2023-2024 mới là lần đầu tiên có tiếng trống trường cấp tiểu học vang lên trên đảo, thỏa ước nguyện suốt nhiều năm của quân và dân trên đảo.

"Chương trình đỡ đầu của báo Dân trí hết sức ý nghĩa, góp phần chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây cũng là niềm khích lệ lớn lao để các cô giáo tiếp tục vượt khó, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các học sinh chăm ngoan rèn luyện, học tập tốt để tương lai xây dựng Cồn Cỏ phát triển", ông Đống nói.

Cồn Cỏ được biết đến là huyện đảo nhỏ nhất cả nước với diện tích 2,3km2, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông, thuộc tỉnh Quảng Trị. Mặc dù diện tích không lớn nhưng lại có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ cửa ngõ phía nam Vịnh Bắc Bộ - một trong những vịnh lớn hàng đầu thế giới.

Cồn Cỏ có vị trí khá thuận, vừa gần đất liền, vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo (dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng…), vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển, hoạt động du lịch (trong tam giác Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ, thuộc tỉnh Quảng Trị).

Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.

Cồn Cỏ đã đi vào lịch sử dân tộc với những chiến công bất hủ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong suốt 21 năm đánh Mỹ, Cồn Cỏ là hòn đảo tiền tiêu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa; "chiến hạm thép" canh giữ biển Đông Tổ quốc; là "mắt thần", "vọng gác tiền tiêu".

Trên đảo Cồn Cỏ hiện có 1 lớp học dành cho trẻ mầm non với 2 giáo viên và 11 cháu; 1 lớp tiểu học gồm 1 giáo viên và 8 học sinh (Ảnh: Nhật Anh).

Trên đảo Cồn Cỏ hiện có 1 trường mầm non với tên gọi Hoa Phong Ba, có 2 giáo viên với 11 cháu; 1 lớp tiểu học thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt với 1 giáo viên và 8 học sinh.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đơn vị đóng quân trên đảo, đời sống người dân đang dần được nâng lên, cơ sở vật chất trên đảo ngày một khang trang. Hiện nay Cồn Cỏ đã có tàu dịch vụ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách, với hành trình hơn 1 giờ đồng hồ trên biển.

Tuy nhiên, tàu ra Cồn Cỏ không phải lúc nào cũng có, do yếu tố thời tiết. Vào mùa mưa bão, tàu không thể hoạt động, việc đi lại của người dân, các cán bộ, giáo viên công tác trên đảo gặp không ít trở ngại. Ngoài ra, việc tiếp ứng nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo cũng rất hạn chế vào thời điểm biển động.

Báo Dân trí tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ để duy trì chương trình đỡ đầu, chắp cánh ước mơ cho học sinh trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị qua mã số: 5081

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho các em học sinh xin gửi về:

1. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5081)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

2. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269