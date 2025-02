Xót xa bé gái kháu khỉnh mới sinh ra đã bị u cơ

"Nhà em làm gì có Tết"

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong khi nhà nhà quây quần đón xuân thì anh Bùi Văn Dinh (SN 2001, quê Kiên Giang, đang mưu sinh tại TPHCM) vẫn dắt xe ra đường bắt khách, kiếm từng đồng đem về cho vợ.

Ở phòng trọ, chị Lê Thị Dung (SN 2002, vợ anh Dinh) vò võ trông chồng, thỉnh thoảng lại sờ xem trán bé Bùi Lê An Vy (SN 2023) có nóng không để cho con uống thuốc.

Đây là cái Tết thứ 2 mà vợ chồng chị Dung không được về quê đoàn tụ với gia đình. Hơn 1 năm nay, kể từ khi bé An Vy phát hiện bị u cơ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đảo lộn.

Ngày Tết, anh Dinh vẫn dắt xe ra đường chở khách (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Dung kể: "Bé Vy mới sinh được 1 tuần đã có khối u nhỏ ở đùi trái nhưng không đau nên em cũng không để ý. Đến tháng 8/2023, khối u sưng to mà bé ốm yếu, hay khóc nên em đưa con đi khám mới biết con bị u cơ. Từ đó đến nay, nhà em làm gì có Tết".

Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, khối u bên trong đùi phải của An Vy đã hoại tử, xuất huyết phần mềm. Kết quả sinh thiết xác định, An Vy bị sarcom sợi (Fibrosarcoma, một dạng ung thư của mô liên kết). Sau khi phẫu thuật, An Vy được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM hóa trị hơn 1 năm nay.

Rất may là An Vy đáp ứng thuốc tốt, phác đồ hóa trị thuận lợi. Cô bé đã hoàn tất phác đồ hóa trị tấn công, chuyển sang hóa trị duy trì, chờ phẫu thuật nối gân do đợt cắt bỏ khối u bị ảnh hưởng. Hiện tại, gân cơ đùi phải bị tổn thương nên Vy chưa thể đi đứng bình thường.

"Giờ con em hóa trị duy trì nên đỡ tiền thuốc rất nhiều. Nhưng vợ chồng em đang ráng kiếm tiền để phẫu thuật cho con, sau đó là ra Huế xạ trị. Vì con còn quá nhỏ nên phải xạ trị gây mê", chị Dung bộc bạch.

Những ngày Tết kiếm được tiền nên anh Dinh vẫn cố làm, mẹ con chị Dung ở nhà trọ chờ chồng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trước đây, vợ chồng làm công nhân may. Từ ngày An Vy phát bệnh, chị Dung nghỉ làm để chăm sóc con. Những đợt hóa trị kéo dài, anh Dinh phải xin nghỉ phép để phụ vợ trông con.

"Mỗi tháng anh Dinh nghỉ gần 10 ngày, người ta không chịu nên phải nghỉ việc luôn. Nhà em trả nhà trọ, xin ở nhờ phòng trọ người quen để tiết kiệm. Anh Dinh chuyển sang chạy xe công nghệ để có thời gian phụ em chăm sóc bé Vy", chị Dung cho hay.

Điều khiến chị Dung lo lắng là chi phí ăn ở, sinh hoạt đắt đỏ, tiền chạy chữa cho con tốn kém, tất cả chỉ trông hết vào anh Dinh. Mỗi tháng chạy xe, cố gắng lắm anh cũng chỉ kiếm được 6-7 triệu đồng.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi mà hai vợ chồng dành dụm được trước đó nhanh chóng tiêu hết sau 2 tháng điều trị cho An Vy. Tháng 12/2023, để có tiền vào thuốc cho con, anh Dinh phải đem chiếc xe máy duy nhất của gia đình đi cầm cố để vay 20 triệu đồng.

Anh Dinh nghỉ làm công ty, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ để tiện phụ vợ chăm sóc con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Không còn xe để chở khách, anh Dinh chuyển qua bốc vác cây cảnh thuê ở tận Bình Dương. Hàng ngày, anh phải dậy từ 5h để đi nhờ xe bạn bè sang Bình Dương, đến tận khuya mới về.

Công việc bốc vác vất vả, bấp bênh mà thu nhập không cao. Tháng 10/2024, chị Dung liều vay tín dụng 30 triệu đồng, chuộc xe về cho chồng tiếp tục chạy xe ôm. Hiện, mỗi tháng, gia đình phải trả góp hơn 2 triệu đồng cho khoản nợ này.

"Để cứu con, làm gì em cũng làm..."

Để có thể lo cho con, vợ chồng chị Dung tằn tiện ở nhờ nhà trọ 0 đồng, xếp hàng xin cơm từ thiện. Bữa nào không có cơm từ thiện thì vợ chồng ăn mì để tiết kiệm tiền.

Dẫu tiết kiệm tối đa, mỗi tháng chị Dung vẫn phải chi 3-4 triệu đồng cho các khoản thiết yếu như sữa dinh dưỡng, tã, vật tư y tế và thức ăn của An Vy.

Gia đình nội ngoại đều nghèo khó, không thể giúp gì cho hai vợ chồng. Bố mẹ anh Dinh đã hết tuổi lao động, đang thuê hồ để nuôi cá, tôm kiếm sống. Bố đẻ chị Dung đã mất từ khi chị mới 2 tuổi, người mẹ hơn 60 tuổi vẫn phải làm ruộng mưu sinh.

Cuộc sống gia đình chị Dung đảo lộn từ ngày bé Vy phát bệnh (Ảnh: Tùng Nguyên).

"Em là con gái út, trên em còn 3 chị gái nữa. Nhưng nhà nghèo quá, 4 chị em đều tứ tán khắp nơi kiếm việc làm, 2 chị ở trọ, 1 chị ở trên ghe cùng chồng", chị Dung ngậm ngùi kể.

Anh Dinh cũng là con út trong gia đình có 4 chị em. 3 chị gái của anh Dinh đã có gia đình riêng, làm công nhân và ở trọ khắp nơi. Ở quê không có việc làm nên học hết lớp 12, anh Dinh lên TPHCM làm công nhân rồi quen, bén duyên với chị Dung.

Nói về chặng đường phía trước, chị Dung thở dài: "Giờ vợ chồng em cố đến đâu hay đến đó chứ sao bỏ con được anh ơi. Không có tiền thì em lại đi vay tín dụng, vay nóng, cách nào em cũng làm để cứu con...".

Cô bé kháu khỉnh, đáng yêu này rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Khắc Long, Trưởng ấp 6 Biển (xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) chia sẻ: "Dinh mới cưới vợ, sinh con đầu lòng là mắc bệnh luôn. Cha mẹ Dinh không khá giả gì, chỉ đủ ăn thôi, kinh tế không có mà đứa con bệnh cũng lâu, tốn kém nhiều nên mới khổ. Nếu các mạnh thường quân, cơ quan cấp trên có điều kiện xin hỗ trợ thêm cho gia đình vượt qua lúc khó khăn này".