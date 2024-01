Ngày 20/1, báo Dân trí tổ chức chương trình tặng quà Tết và đỡ đầu học sinh tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Cồn Cỏ được biết đến là huyện đảo nhỏ nhất cả nước với diện tích 2,3km2, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông.

Trên đảo Cồn Cỏ có Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba với 1 lớp học mầm non 11 cháu và 1 lớp tiểu học với 3 học sinh lớp 1. Lớp tiểu học chỉ mới được thành lập đầu năm học 2023-2024, thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Với học sinh trên đảo Cồn Cỏ, ngoài khoảng cách về địa lý, các em cũng thiệt thòi hơn so với trẻ ở đất liền. Bố mẹ các em là chiến sĩ đóng quân trên đảo, người làm nghề biển, ít có thời gian chăm sóc con.

Nhằm động viên tinh thần, san sẻ một phần khó khăn, vất vả với giáo viên và học sinh, báo Dân trí đã kêu gọi sự chung tay của bạn đọc để giúp đỡ, chắp cánh ước mơ cho học trò trên đảo Cồn Cỏ. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ bạn đọc, tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Chương trình đã mang đến các cô giáo, học sinh trên đảo nhiều phần quà ý nghĩa gồm tiền mặt, đồ dùng học tập, lương thực và một số trang thiết bị thiết yếu…

Đặc biệt, báo Dân trí đỡ đầu 3 học sinh lớp 1 đầu tiên theo học trên đảo Cồn Cỏ, gồm: Cháu Lê Bùi Thiên Ý, Hồ Thị Trúc Mai và Nguyễn Thiên Phúc. Các cháu sẽ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong suốt năm học cho đến khi học hết cấp tiểu học. Tổng kinh phí cho các chương trình hơn 140 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Dân trí cho biết, bên cạnh đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, báo Dân trí luôn dành sự quan tâm đến các hoạt động nhân ái. Đến nay, báo Dân trí đã triển khai xây dựng được 78 công trình cầu, trường học trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo Dân trí thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ đến nhiều mảnh đời bất hạnh, giúp họ vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống một cách tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2023, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc hỗ trợ trên 58 tỷ đồng đến gần 400 hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

"Đến với đảo Cồn Cỏ, bản thân tôi xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho quân và dân trên đảo. Về phía báo Dân trí, suốt thời gian qua, chúng tôi đã triển khai xây dựng hàng chục công trình, kêu gọi giúp đỡ hàng nghìn hoàn cảnh trên khắp cả nước.

Đỡ đầu học sinh là chương trình mới trong số nhiều hoạt động nhân ái mà báo Dân trí triển khai suốt hàng chục năm qua. Các cháu được đỡ đầu là học sinh tiểu học đầu tiên theo học trên huyện đảo Cồn Cỏ. Với chương trình này, báo Dân trí mong muốn các cháu và phụ huynh sẽ vơi bớt khó khăn, có điều kiện hơn trong học tập", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Về phía huyện đảo Cồn Cỏ, ông Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo đánh giá cao tính thiết thực, ý nghĩa của chương trình tặng quà, đỡ đầu học sinh mà báo Dân trí triển khai.

Ông Cường cho biết, huyện đảo Cồn Cỏ thành lập đến nay tròn 20 năm. Tuy nhiên, đầu năm học 2023-2024, lần đầu tiên có tiếng trống trường cấp tiểu học vang lên trên đảo, thỏa ước nguyện suốt nhiều năm của quân và dân trên đảo.

"Địa phương rất trân trọng và cảm ơn chương trình hết sức ý nghĩa của báo Dân trí. Chắc chắn rằng, với sự giúp đỡ này, các cháu học sinh, gia đình sẽ vơi bớt khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn.

Báo Dân trí đã mang đến cho cô trò sự động viên, khích lệ lớn khi Tết đang cận kề, qua đây, để giáo viên tiếp tục nỗ lực vượt khó, bám đảo, hoàn thành tốt công tác giáo dục; các cháu học sinh chăm ngoan rèn luyện, học tập để xây dựng, bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc", ông Cường nói.

Tại buổi tặng quà và nhận đỡ đầu học sinh đảo Cồn Cỏ, thầy giáo Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt thay mặt nhà trường, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với cô, trò nhà trường.

Thầy Quang cho hay, thời gian tới, trường sẽ phối hợp với báo Dân trí để triển khai chương trình đỡ đầu một cách hiệu quả nhất, đồng thời nhắn nhủ các em học sinh cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm của các cấp cũng như bạn đọc và báo Dân trí.

Báo Dân trí tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ để duy trì chương trình đỡ đầu, chắp cánh ước mơ cho học sinh trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị qua mã số: 5081

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho các em học sinh xin gửi về:

