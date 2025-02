"Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"

Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam làm công nhân, hai đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà hoang tàn, phủ bụi

Những ngày làm việc tại tỉnh Cao Bằng, phóng viên báo Dân trí được đoàn cán bộ huyện Hòa An và xã Dân Chủ dẫn đến thăm một số hộ gia đình đặc biệt khó khăn, trong đó có hộ chị Vương Thị Chậư (SN 1989, ở Khuổi Bốc, xã Dân Chủ). Được gặp, trò chuyện, lắng nghe tâm sự của bé Hoàng Thị Nguyệt càng thấy ám ảnh, xót xa thay.

Theo như cán bộ xã Dân Chủ, chị Chậư lấy chồng, sinh được 3 cô con gái lần lượt là Hoàng Thị Dí (SN 2006), Hoàng Thị Nương (SN 2008), Hoàng Thị Nguyệt (SN 2012). Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Cháu Hoàng Thị Nguyệt (SN 2012) bên ngôi nhà xiêu vẹo, cũ kỹ ở Khuổi Bốc (Ảnh: Mạnh Mường).

Căn nhà nhỏ ven đường đã bị phủ bụi, trông hoang tàn là nơi cô bé Hoàng Thị Nguyệt được sinh ra và lớn lên. Vì cuộc sống khó khăn, mẹ và chị gái đầu đã tha hương vào Nam làm thuê, chỉ còn Nguyệt và chị thứ hai ở đây.

Người dân ở xóm Khuổi Bốc nói rằng, vì chị Chậư không đẻ được con trai nên chồng bỏ, lấy vợ mới, thậm chí không để tâm đến 3 cô con gái nữa. Từ đó, 4 mẹ con chị Chậư vui, buồn, sướng, khổ, no, đói cũng chỉ biết dựa vào nhau trong căn nhà xiêu vẹo bên vệ đường.

Cuộc sống đơn thân nuôi 3 con quá khó khăn, chị Chậư cắn răng, gạt nước mắt dặn dò các con xong rồi dứt áo rời quê, mong thay đổi hoàn cảnh. Bởi vì, ở nhà vừa thiếu đất canh tác, không có công việc ổn định, chẳng biết trông vào đâu.

Trong căn nhà cũ nát, xập xệ, xiêu vẹo, nhìn lên thấy trời, xung quanh trống hoác, không còn đồ đạc gì giá trị, cháu Nguyệt gầy yếu, đang sốt cao, mệt mỏi nằm bẹp dí ở góc giường.

Ông Vương Chùng Dẻ (56 tuổi, bố đẻ chị Chậư) rót nước, mời khách và cố gắng trò chuyện với chúng tôi bằng vốn tiếng Kinh bập bõm. Câu chuyện vì thế cứ ngắt quãng, đứt đoạn.

Vợ chồng ông Vương Chùng Dẻ và cháu Nguyệt trong căn nhà tồi tàn bên vệ đường (Ảnh: Mạnh Mường).

Sau cả buổi nói chuyện, nhờ có cán bộ địa phương phiên dịch thì mới biết được, ông Vương Chùng Dẻ sống ở huyện Hà Quảng (Cao Bằng), vừa từ miền Nam về đây.

"Con gái tôi làm công nhân ở Bình Dương được hơn 3 năm rồi, cũng do hoàn cảnh khó khăn, các cháu ngoại tôi phải bơ vơ ở quê. Vợ chồng tôi đi hái cà phê, hồ tiêu thuê trong Nam nhưng không ổn định nên lại dắt nhau về. Thương cháu ngoại không có bố mẹ ở bên nên chúng tôi sang đây ở cùng, trông nom cháu", ông Dẻ chậm rãi, chật vật nói từng chữ.

Hang đá là hai nơi đứa trẻ lầm lũi tránh trú, đi qua bão dông

Cô bé Hoàng Thị Nguyệt nói là đã quen với việc sống một mình trong căn nhà tạm bợ này. Mỗi lần nhớ mẹ, cháu lại mang đống quần áo cũ, chiếc khăn choàng cổ của mẹ ra ủ ấm.

"Con không sợ đói, khổ, chỉ sợ mưa to ướt, sập nhà thôi. Con nhớ mẹ. Con ước gì nhà mình không quá nghèo để mấy mẹ con được ở cạnh nhau…", giọng Nguyệt thỏ thẻ, hụt hơi.

Mẹ và chị gái đi làm ăn xa, chị thứ hai đi học nội trú cuối tuần mới về. Những khi mưa gió, bé Nguyệt lại vơ vội bộ quần áo và tấm chăn cũ, leo ngược núi, chui vào hang đá sau nhà để tránh trú.

Phải đến gần cuối cuộc trò chuyện với cháu Nguyệt thì chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của một hang đá, cách ngôi nhà tạm bợ của cháu chừng 20m. Không biết từ bao giờ, hang đá tối tăm đã trở thành nơi bao bọc, bảo vệ cho cô học trò bé nhỏ này qua những ngày bão dông.

Bé Nguyệt sốt cao nhưng ông bà ngoại không đủ tiền mua thuốc hạ sốt (Ảnh: Mạnh Mường).

Mỗi lần mưa to gió lớn, Nguyệt lại lật đật leo ngược núi, chui vào hang đá tối tăm để tránh trú. Cô bé không nhớ đã bao nhiêu lần chui vào hang đá, chỉ thấy là may mắn vì nhờ có chiếc hang nên cháu thấy an tâm hơn. Bởi căn nhà cũ kỹ, xập xệ mà mẹ để lại đã không che chở được cho 2 chị em.

"Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa", Nguyệt chia sẻ như đang tự sự với mẹ.

Vợ chồng ông Dẻ từ miền Nam về, thấy cảnh cháu ngoại thiếu thốn tình thương, bơ vơ nên quyết định dọn qua ở cùng để tiện trông nom. Nhưng ở đây vốn thiếu đất canh tác nên ông bà và 2 cháu sống khá chật vật.

Ông Dẻ cho biết, hàng tháng chị Chậư gửi tiền về cho 2 con được 1-2 triệu đồng, không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày, các con vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Mấy hôm liền, cháu ngoại sốt cao nhưng ông Dẻ không đủ tiền mua thuốc hạ sốt.

Vợ chồng ông Dẻ dẫn chúng tôi lên tận nơi xem hang đá, nơi che chở chị em cháu Nguyệt những ngày mưa gió (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Hoàng Văn Thứ, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ xác nhận: "Chủ hộ là Vương Thị Chậư, đi làm công nhân tại Bình Dương khoảng hơn 3 năm rồi. Gia đình thuộc hộ đặc biệt khó khăn, thiếu đất canh tác, đang ở nhà tạm, không đảm bảo an toàn, nền đất, mái tôn xi măng cũ bị dột nát, tường quây tạm khung bằng gỗ tạp đã xiêu vẹo.

Với mức thu nhập hiện tại, gia đình không đủ khả năng tự xây nhà ở. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, hỗ trợ gia đình xây căn nhà kiên cố để yên tâm phát triển kinh tế".

Ảnh: Mạnh Mường