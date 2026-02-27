Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Không ai làm bác sĩ giỏi mà sống khó khăn

Bệnh viện Bạch Mai tuyển dụng hơn 100 bác sĩ nội trú

Ngày 26/2, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai trao quyết định tuyển dụng hơn 100 bác sĩ nội trú (BSNT), chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện, cũng như việc sắp đưa vào vận hành cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Chia sẻ tại buổi lễ, BSNT Nguyễn Duy Minh, chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu, cho biết em cảm thấy vinh dự khi được Ban Giám đốc bệnh viện và thầy cô tin tưởng, trao cơ hội. Thay mặt hơn 100 BSNT được tuyển dụng, em hứa sẽ luôn hết mình vì người bệnh, thực hiện đúng chủ trương của bệnh viện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao quyết định tuyển dụng bác sĩ nội trú (Ảnh: Thế Anh).

Đến dự buổi lễ từ rất sớm, BSNT Vũ Mạnh Thắng (SN 1998) chia sẻ về ca bệnh đầu tiên em điều trị trực tiếp với tư cách là bác sĩ chính. Đó là một bệnh nhân viêm phổi nặng kèm nhiều bệnh nền. Sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, với sự chung sức của cả bệnh viện, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch.

Tuy nhiên, do có nhiều bệnh nền, bệnh nhân thường xuyên quay lại tái khám, nhập viện điều trị, trở nên quen thuộc như người thân của bác sĩ.

“Trải qua 9 năm học, lần đầu điều trị trực tiếp với vai trò bác sĩ, em rất hồi hộp, lo lắng và nhận thấy trách nhiệm của mình lớn hơn rất nhiều.

Trong suốt thời gian học ở trường cũng như ở bệnh viện, em luôn lấy người bệnh làm trung tâm, coi người bệnh như người nhà. Vì vậy, bệnh nhân nào em cũng chăm sóc nhiệt tình, theo dõi sát diễn biến, kể cả khi về nhà vẫn gọi điện hỏi thăm”, BS Thắng chia sẻ.

Trước ngày được tuyển dụng, em đã chia sẻ niềm vui với bố mẹ, thầy cô và người thân. “Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô, chúc các thầy cô luôn thành công, khỏe mạnh và giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề, tiếp tục truyền dạy những kỹ năng, kinh nghiệm lâm sàng cho chúng em”, BS Thắng nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện quyết định trao quyết định tuyển dụng cho hơn 100 bác sĩ nội trú vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Hơn 100 bác sĩ nội trú được tuyển dụng trong đợt này gồm nhiều chuyên ngành, từ hồi sức cấp cứu, tim mạch, cơ xương khớp... (Ảnh: Thế Anh).

Các em được trao quyết định trong ngày đặc biệt này. Đây không chỉ là quyết định về nhân sự, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, là chuyển giao trách nhiệm và là khởi đầu của một hành trình nghề nghiệp đầy thử thách nhưng cũng đầy vinh quang.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng nhấn mạnh niềm vinh dự và trách nhiệm đặt ra với mỗi nhân sự làm việc tại bệnh viện. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 6.000 đến 9.000 bệnh nhân ngoại trú.

Đó vừa là thương hiệu, vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Làm việc tại đây không phải lựa chọn dễ dàng. Đó là lựa chọn của những người chấp nhận áp lực cao, cường độ lớn, chuẩn mực chuyên môn nghiêm ngặt và kỷ luật nghề nghiệp tuyệt đối.

Đặc biệt, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh chuẩn mực chuyên môn cao nhất của bệnh viện tuyến cuối đòi hỏi sự xử lý chính xác, kịp thời, tuân thủ phác đồ và làm việc nhóm hiệu quả.

“Không có việc gì có thể làm một mình, không có chuyên khoa nào làm việc độc lập tại Bạch Mai. Thế mạnh nhất của Bạch Mai là làm việc nhóm. Tự hào nhất của Bạch Mai là làm việc nhóm. Và thành công nhất của Bạch Mai cũng là làm việc nhóm”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

Bác sĩ nội trú phải học tập liên tục, học tập suốt đời

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sĩ nội trú là “viên ngọc sáng” của ngành y tế. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục phấn đấu, rèn giũa thì “ngọc không giũa không sáng”. Vì vậy, ông yêu cầu các bác sĩ nội trú phải học tập liên tục, học tập suốt đời và đặc biệt phải cầu thị.

“Các thầy cô ở đây không ai bỗng dưng trở thành người giỏi, người có uy tín trong xã hội nếu không có tinh thần học tập và cầu thị.

Sai sót nhỏ trong môi trường này có thể phải trả giá bằng sinh mạng người bệnh. Do đó, mỗi bác sĩ phải duy trì thái độ học tập suốt đời, tư duy lâm sàng chặt chẽ và tinh thần cầu thị”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Bên cạnh đó, y đức và văn hóa ứng xử có vai trò đặc biệt quan trọng. Bệnh viện chọn ngày này để trao quyết định nhằm nhắc nhở lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”.

Trong bối cảnh y tế hiện đại, điều đó không chỉ là lòng nhân ái, mà còn là sự tôn trọng người bệnh, minh bạch trong chuyên môn, trung thực trong báo cáo, không thỏa hiệp với tiêu cực và đặc biệt không dung túng vi phạm quy trình. Bệnh viện Bạch Mai xây dựng môi trường kỷ cương, minh bạch, không vùng cấm trong quản trị và chuyên môn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng nhấn mạnh thế hệ trẻ, ngoài điều trị bệnh nhân, cần tạo ra tri thức mới. Các bác sĩ nội trú cần tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, hồ sơ bệnh án điện tử...

Ông cho biết Bệnh viện Bạch Mai đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hoàn thiện đồng bộ cả hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình. Bệnh viện phát triển chuyên khoa sâu, tăng cường chuyển đổi số và hướng tới mô hình “đại học gắn với bệnh viện thực hành” theo chuẩn quốc tế.

Ông nhắn nhủ các bác sĩ không nên sợ hay ngại luân chuyển.

“Về việc luân chuyển công tác tại Cơ sở 2 (Ninh Bình), tôi khẳng định đây là vinh dự dành cho những bác sĩ nội trú có năng lực tốt. Phải là những em rất lành nghề mới được đi Cơ sở 2. Tôi yêu cầu các lãnh đạo khoa phòng phải kèm cặp, đào tạo bài bản, giao việc đúng năng lực và đánh giá minh bạch qua KPI”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Bệnh viện không hứa hẹn sự nhàn nhã, nhưng trao cơ hội

Tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giao nhiệm vụ cho các bác sĩ nội trú: tuyệt đối tuân thủ quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật; chủ động học tập nâng cao năng lực chuyên sâu; giữ gìn hình ảnh người thầy thuốc Bạch Mai; đoàn kết, hỗ trợ và tôn trọng đồng nghiệp, từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân viên phục vụ.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhắn nhủ các bác sĩ nội trú: Đừng chọn nghề y để làm giàu (Ảnh: Thế Anh).

“Các em phải đặt mục tiêu ngay từ bây giờ. Bạch Mai không hứa hẹn sự nhàn nhã. Không ai chọn Bạch Mai để tìm sự nhàn nhã. Nhưng Bạch Mai trao cho các em cơ hội trưởng thành nhanh nhất, sâu nhất và ý nghĩa nhất”, PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Ông cũng nhắn nhủ: “Đừng phấn đấu trở thành người giàu có trên thân xác người bệnh. Nếu muốn giàu, các em đã chọn nhầm nghề, hãy đi làm kinh doanh. Nhưng không một bác sĩ giỏi nào có cuộc sống khó khăn, xã hội sẽ có đãi ngộ xứng đáng”.