Chuyên ngành bị đồn "cứ theo là giàu", bác sĩ nội trú xuất sắc tiết lộ

Trong buổi "Matching Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú" tại Trường Đại học Y Hà Nội, danh sách 100 bác sĩ nội trú điểm cao nhất, không có ai đăng ký chuyên ngành Da liễu.

Vài năm trước, chuyên ngành Da liễu từng là lựa chọn ưu tiên của nhiều sinh viên đại học Y có thành tích cao.

Cụ thể, tại chương trình Matching Day năm 2018 và 2019, cả hai thủ khoa đều chọn chuyên ngành Da liễu, riêng trong nhóm 10 thí sinh có điểm nội trú cao nhất, có 4 người đăng ký chuyên ngành này.

Đến năm 2020, thủ khoa bác sĩ nội trú tiếp tục lựa chọn chuyên ngành Da liễu và chỉ tiêu của ngành đã được lấp đầy ngay từ những thứ hạng đầu, kết thúc ở vị trí thứ 6.

Khoảng 5 năm trước, Da liễu được xem là một trong những chuyên ngành có sức hút lớn đối với sinh viên y khoa, thường gắn với hình dung về môi trường làm việc ít áp lực hơn một số chuyên ngành lâm sàng khác và cơ hội thu nhập ổn định.

Trong số những sinh viên tham dự buổi Matching Day thời gian đó, có Nguyễn Mạnh Hùng, người sau này trở thành một trong 7 bác sĩ nội trú xuất sắc của khóa tốt nghiệp năm 2025 đã đăng ký chuyên ngành Da liễu.

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2022 (Video: Fanpage trường Đại học Y Hà Nội).

Theo bác sĩ nội trú (BSNT) Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi), đứng trước lựa chọn chuyên ngành, chàng sinh viên được các anh chị đi trước chia sẻ rằng Da liễu là một lĩnh vực không dễ, nhưng chứa đựng nhiều điều thú vị và cơ hội để phát triển chuyên môn hứa hẹn.

"Tôi đã học môn Da liễu ở đại học, nhưng do dịch COVID-19 phải học trực tuyến nên ít có cơ hội tiếp cận lâm sàng và chưa hình dung rõ về chuyên ngành này", BSNT Hùng chia sẻ.

"Nhiều người nghĩ bác sĩ da liễu là thợ sơn"

Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Y Hà Nội đã chấp nhận "đặt cược" từ buổi Matching Day, hiểu rằng lựa chọn ấy sẽ theo mình suốt chặng đường làm nghề phía trước.

BSNT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: "Nhiều người gọi bác sĩ da liễu là 'thợ sơn', vì người bệnh thường phải bôi nhiều loại thuốc. Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng lúc bước vào chương trình nội trú, tôi mới nhận ra thực tế hoàn toàn khác".

BSNT Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu (Ảnh: VNCC).

Một bệnh lý da liễu có thể biểu hiện dưới nhiều dạng tổn thương khác nhau, trong khi cùng một dạng tổn thương lại có thể gặp ở nhiều bệnh lý khác nhau.

Vì vậy, việc lựa chọn thuốc đòi hỏi kiến thức chuyên môn chặt chẽ, nếu sử dụng không đúng có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn.

Việc chẩn đoán phụ thuộc nhiều vào quan sát tổn thương trên da khiến Da liễu được nhiều bác sĩ nhìn nhận như một chuyên ngành mang tính "nghệ thuật", đòi hỏi sự tinh tế bên cạnh nền tảng kiến thức nghiêm ngặt.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại bất kỳ thời điểm nào cũng có khoảng 1,8 tỷ người trên thế giới đang mắc ít nhất một bệnh lý da liễu, cho thấy đây là một trong những nhóm bệnh phổ biến nhất toàn cầu.

Bệnh ngoài da có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, với hơn 3.000 loại bệnh khác nhau, từ những rối loạn thường gặp như viêm da, mụn trứng cá đến các bệnh nhiễm trùng và bệnh mạn tính kéo dài.

Sự gia tăng nhu cầu chăm sóc da đã khiến Da liễu trở thành một lĩnh vực phát triển nhanh, đồng thời thu hút ngày càng nhiều bác sĩ trẻ theo đuổi.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại buổi Matching Day năm 2025 cho thấy sức hút của chuyên ngành Da liễu đã không còn như trước.

Làm nghề da liễu không dễ kiếm tiền

Càng đi sâu vào chuyên ngành, BSNT Hùng càng nhận ra chuyên ngành Da liễu không phải con đường "nhẹ nhàng" như nhiều sinh viên từng hình dung.

"Các phòng khám và cơ sở thẩm mỹ mở ra ngày càng nhiều, bác sĩ da liễu ngày càng đông, không chỉ bác sĩ nội trú mà còn có bác sĩ từ chuyên ngành khác chuyển sang. Vì vậy mức độ cạnh tranh rất lớn, không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ", BSNT Hùng thông tin.

BSNT Nguyễn Mạnh Hùng bảo vệ thành công luận án thạc sĩ (Ảnh: NVCC).

Thực tế cho thấy lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ đang phát triển nhanh với sự xuất hiện liên tục của các công nghệ và thiết bị điều trị hiện đại.

Cùng với cơ hội mở rộng phạm vi hành nghề, sự phát triển này cũng khiến môi trường cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt đối với các bác sĩ nội trú.

Với Hùng, một trong những trăn trở lớn khi bước vào nghề là lựa chọn môi trường làm việc.

Bệnh viện công giúp anh có cơ hội rèn luyện chuyên môn trong môi trường quy củ, còn các bệnh viện và phòng khám tư nhân thường được đầu tư cơ sở vật chất.

Dù lựa chọn môi trường nào, BSNT Hùng cho rằng điều quan trọng nhất đối với người bác sĩ vẫn là sự cẩn trọng trong chuyên môn và giữ vững y đức trong lúc hành nghề.

Nhiều bệnh nhân tìm đến các phương pháp thẩm mỹ thường mong muốn nhìn thấy kết quả nhanh và rõ rệt.

Những thông tin quảng cáo về hiệu quả "ngay lập tức" hoặc "lâu dài" khiến bệnh nhân có kỳ vọng chưa phù hợp với thực tế điều trị, từ đó tiềm ẩn nguy cơ gặp phải các biến chứng không mong muốn.

Qua những tháng ngày học và làm việc trong chương trình nội trú, Hùng dần hiểu rằng quyết định chọn chuyên ngành năm nào chỉ mới mở ra cánh cửa đầu tiên, con đường phía trước là hành trình dài cần được bồi đắp bằng trải nghiệm lâm sàng, sự bền bỉ và những lựa chọn nghề nghiệp không hề đơn giản.

"Cánh cửa" chỉ mở một lần

Nhớ lại những tháng ngày thi bác sĩ nội trú, chàng sinh viên trường y phải duy trì nhịp học tập với cường độ cao, vừa đi lâm sàng, trực viện vừa tiếp tục đọc tài liệu và củng cố kiến thức.

Với nhiều sinh viên y khoa, đây được coi như "cánh cửa chỉ mở một lần" trước khi bước vào đào tạo chuyên sâu.

Giai đoạn ôn thi bắt đầu từ năm thứ 5 đại học cũng trở thành khoảng thời gian áp lực nhất trong suốt những năm học y.

Từng có thời gian Nguyễn Mạnh Hùng rất áp lực khi phải vừa học vừa trực ở viện (Ảnh: NVCC).

Đây là thời điểm sinh viên phải hệ thống lại khối lượng kiến thức tích lũy trong nhiều năm, đồng thời chuẩn bị cho một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, yêu cầu không chỉ ghi nhớ lý thuyết mà còn vận dụng vào các tình huống lâm sàng.

"Khó khăn lớn nhất là khối lượng kiến thức rất lớn. Kỳ thi yêu cầu ôn tập 8 môn, mỗi môn đều có phạm vi rất rộng.

Không chỉ dừng ở việc ghi nhớ lý thuyết, thí sinh còn phải biết vận dụng kiến thức để xử lý các tình huống lâm sàng trong đề thi", BSNT Hùng nhớ lại.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, chàng sinh viên đã đọc lại tài liệu nhiều lần, ghi chép những nội dung cốt lõi và ưu tiên kiến thức trọng tâm thay vì học dàn trải.

Theo anh, sự khác biệt giữa các thí sinh không chỉ nằm ở thời lượng ôn tập mà chủ yếu ở khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống lâm sàng, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm thực hành tại bệnh viện.

Áp lực thi cử chỉ là bước đầu tiên.

Sau khi trúng tuyển, khối lượng công việc trong chương trình bác sĩ nội trú trở nên dày đặc hơn, người học phải phân bổ thời gian cho việc cập nhật lý thuyết chuyên sâu, tham gia điều trị lâm sàng, trực viện và hoàn thành các yêu cầu nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, các bác sĩ trẻ còn phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp nhằm hạn chế những hiểu nhầm có thể phát sinh trong quá trình điều trị.

Chính quá trình vừa học vừa làm với cường độ cao đã giúp BSNT Nguyễn Mạnh Hùng từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy lâm sàng và hình thành sự thận trọng cần thiết trong thực hành nghề nghiệp.

Khác với hình dung phổ biến, theo BSNT Hùng, công việc của bác sĩ Da liễu không phải lúc nào cũng "nhẹ nhàng".

Anh cho rằng thu nhập của bác sĩ không hẳn cao như nhiều người vẫn nghĩ, đặc biệt trong chuyên ngành Da liễu khi số lượng bác sĩ ngày càng tăng và mức độ cạnh tranh lớn.

"Môi trường làm việc có nhiều áp lực, trong khi chế độ đãi ngộ và cơ chế bảo vệ nhân viên y tế vẫn còn những khó khăn nhất định", nam thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

Top 7 bác sĩ nội trú xuất sắc

Khi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa đầu ra và được xếp trong nhóm bác sĩ nội trú xuất sắc, BSNT Hùng cho biết anh cảm thấy vui và biết ơn thầy cô, gia đình cùng bạn bè đã đồng hành trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Tuy vậy, theo anh, những thành tích đạt được chỉ là dấu mốc của một chặng đường đã qua, không phải sự bảo đảm cho tương lai nghề nghiệp.

Gia đình Hùng không có ai trong ngành Y, chàng trai sinh năm 1998 ban đầu cũng không định chọn con đường này (Ảnh: NVCC).

"Đây chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trước đây, còn con đường phía trước tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng rất nhiều", bác sĩ nội trú xuất sắc chia sẻ.

Trong thời gian tới, bác sĩ trẻ dự định tiếp tục tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, củng cố kiến thức chuyên môn và tìm kiếm cơ hội phát triển sâu hơn trong lĩnh vực đã lựa chọn.

Hành trình của Hùng phần nào phản ánh con đường mà nhiều bác sĩ trẻ đang trải qua, sau những năm đào tạo dài và khắt khe, họ bước vào nghề với nền tảng chuyên môn đã được tích lũy, đồng thời tiếp tục học hỏi và thích nghi với những yêu cầu thực tế của công việc mỗi ngày.