Lá thư tri ân bác sĩ Bạch Mai: "Chồng tôi như được tái sinh lần thứ 2"

"Ngày đầu chồng tôi được chuyển ra tự do, từng bước chân khỏi cánh cửa của Trung tâm Hồi sức tích cực. Với gia đình tôi, đó không chỉ là một ngày ra viện thông thường, mà là ngày anh được tái sinh lần thứ 2.

Và những người đã 'sinh ra anh' một lần nữa chính là đội ngũ y bác sĩ tận tâm của Bệnh viện Bạch Mai", chị Nguyễn Thị Thúy Mai, vợ bệnh nhân, xúc động viết trong lá thư tri ân gửi bệnh viện.

Ngày 23/1 trở thành dấu mốc đặc biệt đối với gia đình khi anh Trần Thượng Hải đủ điều kiện ra viện sau thời gian dài điều trị.

Với họ, hành trình vượt qua giai đoạn nguy kịch của anh Hải là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, tiên lượng xấu.

Chứng kiến chồng nằm bất động giữa hệ thống máy móc và dây truyền dịch, chị Mai đã có lúc rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng.

Trong những ngày khó khăn nhất, vợ bệnh nhân Hải chỉ biết đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ, và người bệnh sau đó đã có những tiến triển tích cực.

Qua từng dòng chữ, lá thư đã tái hiện những cung bậc cảm xúc của gia đình bệnh nhân trong những ngày tháng "chiến đấu" với bệnh tật.

Lá thư tri ân của gia đình bệnh nhân gửi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai).

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho cuộc sum họp cuối năm, Bệnh viện Bạch Mai nhận được lá thư tay đầy xúc động, mang đến niềm động viên to lớn cho đội ngũ y bác sĩ.

"Nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa phải bán cả tài sản để đi chữa bệnh. Có người vừa thoát nghèo, về nhà lại tái nghèo.

Tôi thấu hiểu điều đó. Vì vậy, trên cương vị người đứng đầu bệnh viện, tôi luôn đặt y đức, sự minh bạch và công bằng lên hàng đầu", PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Gia đình người bệnh cho biết, họ cảm nhận rõ sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế, từ các quyết định chuyên môn đến quá trình chăm sóc hằng ngày.

Trong thư, người nhà bệnh nhân bày tỏ lòng tri ân tới PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, người đã có sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời đối với quá trình điều trị.

Theo gia đình bệnh nhân, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo bệnh viện và các y bác sĩ đã góp phần giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Câu chuyện của gia đình ông Trần Thượng Hải là một trong nhiều trường hợp bệnh nhân nặng được cứu sống tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai, nơi các y bác sĩ hằng ngày phải đối mặt với những ca bệnh ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.