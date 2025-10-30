Hai cán bộ biên phòng giúp sản phụ vượt cạn thành công trong mưa lũ

Sáng 30/10, quân y Đồn Biên phòng A Vao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ một sản phụ sinh con thành công.

Trước đó, sản phụ Hồ Thị Chơn (SN 2004, trú tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu chuyển dạ. Thời điểm này, tuyến đường từ nhà chị Chơn đến trạm y tế địa phương bị chia cắt do mưa lũ, không thể lưu thông.

Trung tá Trần Minh Vũ và hai mẹ con sản phụ Hồ Thị Chơn (Ảnh: Đồn Biên phòng A Vao).

Nắm được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao đã cùng gia đình chị Chơn đưa sản phụ đến Trạm quân dân y Pa Lin (xã Tà Rụt) để theo dõi, hỗ trợ sinh con.

Đến 7h30 cùng ngày, với sự giúp đỡ của Trung tá quân y Trần Minh Vũ và Thiếu tá quân y Hoàng Kim Bắc, sản phụ Chơn hạ sinh thành công bé trai nặng 3,3kg, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.