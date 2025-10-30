Mưa lớn gây ngập đường, gia chủ dùng xe kéo chở khách vào ăn cỗ cưới

Chiều 30/10, gia đình vợ chồng ông N.Đ.L., bà L.T.Q. (trú tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) mời khách tới dự tiệc mừng cưới con gái.

Anh H. (người cháu của gia chủ) cho biết tiệc cưới là buổi báo hỷ tổ chức ngày 30/10, trước lễ rước dâu chính thức vào ngày 1/11. Gia đình đã mời khoảng 450 khách.

Gia chủ dùng xe kéo đưa khách vào dự tiệc cưới (Ảnh: Tuấn Hùng).

Tuy nhiên, cơn mưa lớn kéo dài từ sáng đến trưa cùng ngày khiến con ngõ vào nhà ngập cục bộ, việc đi lại rất khó khăn. Dù thời tiết mưa gió, bà con lối xóm, bạn bè cô dâu chú rể vẫn đến chúc mừng đông đủ.

"Để khách không bị ướt quần áo và lạnh, gia đình chuẩn bị sẵn xe kéo chở qua đoạn ngập. Những người có mặt ai cũng vui vẻ, cười rất nhiều. Đây là một kỷ niệm khó quên", anh H. chia sẻ.

Sau khi dự tiệc xong, các vị khách tiếp tục được "xe kéo đặc biệt" đưa ra khỏi khu vực ngập để về nhà an toàn.

Hình ảnh thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Tuấn Hùng).

Hình ảnh chu đáo và hài hước này được một người dự tiệc đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận khen ngợi.

Nhiều người cho rằng đây là một hình ảnh đẹp, thể hiện sự hiếu khách và chu đáo của gia chủ trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Từ sáng đến chiều 30/10, nhiều địa phương của Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ, đặc biệt là khu vực phía Nam bị ngập cục bộ nhiều tuyến đường, khu dân cư, trường học.

Gia chủ dùng xe kéo chở khách vào dự tiệc cưới vì đường ngập (Video: Tuấn Hùng).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.