Công an vượt mưa bão đưa 2 sản phụ đi sinh con

Ngày 28/9, thông tin từ Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã hỗ trợ đưa 2 sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến trung tâm y tế kịp thời.

Sáng cùng ngày, Công an xã Tà Rụt nhận được tin báo của người dân thông báo trường hợp chị H.T.K.L. (25 tuổi, trú tại thôn Tân Đi 3) và chị H.T.H. (25 tuổi, trú tại thôn Cựp), có dấu hiệu chuyển dạ, tuy nhiên, thời tiết mưa to, đường đi bị ngập và cần sự hỗ trợ.

Công an xã khiêng đá để xe chuyên dụng thuận tiện chở các sản phụ đến trung tâm y tế kịp thời (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Lãnh đạo Công an xã Tà Rụt đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của đơn vị, lần lượt đến nhà của 2 sản phụ để đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Rông.

Hiện tại ở Quảng Trị và các tỉnh, thành miền Trung chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi, nhiều địa phương có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt. Các cán bộ Công an xã Tà Rụt gặp khó khăn khi nhiều đoạn tràn bị ngập, khó khăn trong lưu thông.

Các sản phụ được đưa vào trung tâm y tế an toàn (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Các cán bộ công an luân phiên nhau khiêng đá bị nước cuốn nằm đầy mặt đường để xe di chuyển thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ công an xã đã đưa 2 sản phụ đến trung tâm y tế an toàn.

Tại trung tâm y tế, cả 2 sản phụ được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe và chờ sinh con.