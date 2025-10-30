Hơn một giờ kịch tính đưa sản phụ đi sinh giữa mưa ngập ở Huế

Phó Chủ tịch TP Huế điều xe tải đưa sản phụ kịp tới bệnh viện

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung Hà Tĩnh, anh Trần Xuân Vũ đã trải qua nhiều đợt thiên tai nên thấu hiểu sự khó khăn vất vả của bà con.

Bởi vậy những ngày qua khi Huế ngập lụt nặng, anh lại sắp xếp công việc để lên đường cứu trợ. Anh Vũ mang theo chiếc ca nô được mua từ 6 năm trước.

Thời điểm đó, anh mua về với mục đích phục vụ nhu cầu cá nhân, nhưng 4 năm gần đây lại dùng làm phương tiện di chuyển.

Có mặt ở thành phố Huế từ ngày 27/10, anh Vũ cùng 2 người bạn trong đội, liên hệ với chính quyền địa phương tại các phường, mang theo nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết tới những hộ dân bị ngập nặng.

Ngày 29/10 tưởng chừng nước bắt đầu rút xuống, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Tuy nhiên khoảng 15h tới 18h cùng ngày, trời mưa rất lớn khiến nước lên nhanh không kịp trở tay.

Hỗ trợ sản phụ lên ca nô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đội cứu hộ ngồi trên ca nô di chuyển qua đường Bà Triệu thuộc phường Xuân Phú - một trong những nơi ngập nặng nhất, bỗng nghe thấy những tiếng kêu cứu.

Đi ca nô lại gần, anh Vũ thấy một sản phụ trẻ tuổi, bụng to vượt mặt.

Chiếc áo mưa không đủ che kín, người phụ nữ đứng nhưng nước vẫn ngập ngang bụng. Chị mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh bì bõm cùng người thân với gương mặt thất thần.

Thấy vậy, anh Vũ cùng các anh em vội vã nâng sản phụ lên ca nô. Chưa kịp vuốt hết nước mưa dính trên mặt, sản phụ cho biết hôm nay là thời điểm tới ngày sinh nở. Từ sáng sớm, chị gọi điện rất nhiều nơi để nhờ chở vào bệnh viện, nhưng không ai bắt máy.

Giữa mênh mông biển nước, cực chẳng đã, chị cùng người nhà đành xắn quần lội ra ngoài với hy vọng gặp được cứu hộ, nhờ hỗ trợ.

Ông Phan Quý Phương Phó chủ tịch UBND thành phố Huế đi cùng đoàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cả đoàn vội vã lên đường. Chiếc ca nô rẽ sóng nước hướng thẳng tới Bệnh viện Trung ương Huế.

Trên đường đi, khi đi qua khu vực ngã 6 đối diện với Công an Tỉnh, cả nhóm thấy một người đàn ông đứng giữa dòng nước đã ngập nửa người.

Ban đầu, anh Vũ không hề biết người đàn ông này chính là ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế. Qua hỏi, ông Phương cho biết đang đi cứu trợ giúp người dân nên cũng lên ca nô ngồi cùng đoàn.

Chuyển sản phụ sang xe tải gầm cao để đưa vào bệnh viện kịp thời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca nô đi thêm một đoạn tới khu vực nước cạn phải dừng lại, không thể tiếp tục. Ngay lập tức, ông Phương đã chỉ đạo gọi xe tải gầm cao tới hỗ trợ, kịp thời đưa sản phụ vào Bệnh viện Trung ương Huế.

"Thời điểm đó khi ca nô bị kẹt lại, chúng tôi cũng chưa biết tính cách nào khả thi. May mắn thời điểm đó có đồng chí Phó chủ tịch kịp chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, nên sau khoảng 1 giờ di chuyển, sản phụ vào bệnh viện an toàn", anh Vũ chia sẻ.

Cũng trong chuyến đi buổi chiều cùng ngày, cả nhóm còn hỗ trợ thêm 2 sản phụ khác kịp vào bệnh viện. Tối muộn, anh Vũ nhận được tin báo từ người nhà sản phụ cho biết, do may mắn vào bệnh viện kịp thời, cô gái đã sinh nở mẹ tròn con vuông.

Tự bỏ tiền túi thuê xe cẩu, hỗ trợ bà con như người dân quê nhà

Có mặt ở Huế tới nay đã sang ngày thứ 4, anh Vũ cho biết các chi phí đều do bản thân tự chi trả trong khả năng có thể.

Chiếc ca nô có thể di chuyển ở trong vùng nước sâu, nhưng tới đoạn đường nước cạn hoặc cầu cao sẽ không thể đi được. Những lúc như vậy, anh phải thuê xe cẩu loại 8 tấn để hỗ trợ với chi phí 4,5-5 triệu đồng/ngày.

Ca nô có thể chở tối đa 10 người, được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, áo phao nhằm đảm bảo an toàn khi đi vào vùng nước sâu. Trong các ngày qua, anh Vũ cùng anh em mang theo những túi cứu trợ gồm bánh ngọt, bánh gạo, nước lọc, băng vệ sinh, tới những khu vực bị ngập sâu, đưa tận tay cho bà con.

"Từng nhiều lần đi cứu trợ mưa lũ nên chúng tôi có kinh nghiệm để biết khu vực nào cần ưu tiên ngay, tránh chuyện cứu trợ chồng chéo. Trước khi tới khu vực nào, chúng tôi sẽ liên hệ trước với phường và cùng chung tay với chính quyền địa phương. Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên hàng đầu. Đợi nước rút bớt, cả đội sẽ chuyển qua phát nhu yếu phẩm", anh cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế xác nhận đã cùng đoàn của anh Vũ hỗ trợ người dân, đưa sản phụ vào bệnh viện kịp thời vào chiều 29/10.

"Giữa bối cảnh người dân Huế gặp khó khăn vì mưa lũ, những cá nhân như anh Vũ đã tới hỗ trợ rất nhiệt thành từ những ngày đầu. Sau dịp này, chúng tôi sẽ có những động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đã đóng góp, hỗ trợ trong phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ", ông Phương thông tin.