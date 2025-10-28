Bệnh nhân "chạy lũ" ở Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 28/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bên trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế, nằm cạnh bờ sông Hương, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa, TP Huế vẫn còn nhiều khu vực bị nước lũ bủa vây.

Tại Khoa Đột quỵ, nơi bị ngập sâu, nhiều bệnh nhân ở tầng thấp buộc phải sơ tán từ đêm 27/10. Đến thời điểm hiện tại, các bệnh nhân nặng vẫn phải đi sơ tán, chưa thể trở về phòng của mình.

Người thân bệnh nhân chờ từng suất cơm từ thiện khi nước ngập sâu (Video: Cao Tiến).

Bà T.H. (60 tuổi, trú tại TP Huế), điều trị tại Khoa Đột quỵ cho biết, nhiều bệnh nhân nhẹ đã được di dời lên tầng 2-3 và mỗi người có một giường nhỏ để ngủ tạm. Đối với các bệnh nhân nặng, không tự di chuyển được, lực lượng chức năng, các y, bác sĩ và người nhà đã cùng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

“Ngày hôm qua (27/10), nhiều bệnh nhân không có người nhà chăm sóc đã đăng ký suất cơm của bệnh viện. Do nước ngập sâu, các bác sĩ đã nhường suất cơm của mình cho người bệnh. Đội ngũ y tá cũng lội nước lũ ra căng tin nhờ nấu thêm để mang vào phát cho bệnh nhân”, bà H. kể.

Bên trong Bệnh viện Trung ương Huế vẫn còn nhiều khu bị ngập (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lũ cũng gây khó khăn cho rất nhiều bệnh nhân khác.

Một người phụ nữ lớn tuổi ở miền Bắc đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị cho hay, cháu của bà đã được xuất viện từ ngày 27/10, tuy nhiên chưa thể trở về quê do nước dâng cao, các đoàn tàu hỏa bị hủy chuyến.

Cùng ngày, một cặp vợ chồng quê ở thành phố Đà Nẵng đưa con ra Huế điều trị đã được đội cứu hộ giúp di chuyển qua các đoạn lụt sâu.

Mẹ bệnh nhi cho biết, cháu đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và được tư vấn chuyển ra Huế điều trị tiếp. Dù nắm thông tin tại thành phố Huế đang xảy ra lũ lớn, nhưng gia đình buộc phải mang con đi điều trị cho kịp thời gian.

Các bệnh nhân điều trị tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Không chỉ bệnh nhân, người thân đi theo chăm sóc cũng rơi vào cảnh khốn khó giữa vòng vây nước lũ.

Bà T.T.T. (70 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) vào Huế chăm sóc con dâu sinh đẻ cho biết, từ hôm qua đến nay, rất nhiều người dân phải chờ từng suất cơm do các đội, nhóm từ thiện mang vào hỗ trợ.

Theo bà T., dù bên trong bệnh viện có các căng tin, nhưng suất ăn không đủ, cơm và thức ăn ít. Việc người nhà bệnh nhân lội ra ngoài để mua đồ ăn rất khó vì vùng xung quanh hầu hết đã bị ngập sâu.

Nhiều người đi chăm bệnh nhân đứng chờ suất ăn do các tổ chức, cá nhân mang vào phát từ thiện (Ảnh: Cao Tiến).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nước sông Hương dâng cao, gây ngập nhiều khoa, phòng bệnh của cơ sở y tế này.

Bệnh viện Trung ương Huế đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão khẩn cấp theo phương châm "4 tại chỗ". Toàn bộ cán bộ, nhân viên được huy động di dời bệnh nhân, kê cao thiết bị, đảm bảo điện, oxy và hậu cần sinh hoạt.

Dù bị ngập sâu, hoạt động cấp cứu và điều trị không hề gián đoạn. Các trung tâm trọng điểm như Tim mạch, Đột quỵ, Hồi sức tích cực và Nhi vẫn vận hành liên tục. Hệ thống điện, oxy, nước sinh hoạt được đội kỹ thuật kiểm tra và gia cố từng giờ.

Lực lượng y, bác sĩ trực chiến xuyên đêm, dùng thuyền nhỏ vận chuyển thuốc men, trang thiết bị giữa các khoa. Suất ăn cho bệnh nhân và thân nhân vẫn được đảm bảo đầy đủ.

Đến sáng 28/10, khi nước rút dần, các khoa, phòng đã khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn và ổn định hoạt động. Công tác khám chữa bệnh, cấp cứu diễn ra bình thường.