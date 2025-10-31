Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Nữ bị cáo nói lý do "đốt" 3 triệu USD

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tại khách sạn Pullman, Hà Nội).

Sau khi chất vấn các bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, HĐXX chuyển sang xét hỏi những "con bạc" đã "nướng" từ vài chục triệu đến cả chục tỷ đồng vào King Club.

Tại phiên toà, khi được hỏi về lý do biết đến sới bạc, các bị cáo khai biết King Club từ việc "uống cà phê", "tiếp đối tác tại khách sạn" hoặc "thuê phòng nghỉ tại đây" hay vì thấy cái tên King Club là "câu lạc bộ Vua" nên tò mò.

Về số tiền mang đi đánh bạc, họ đều khai nhận mang theo ít hơn nhiều so với số tiền được ghi nhận đã chơi trong hệ thống tại sới bạc. Các bị cáo giải thích, mỗi lần thoát từ trò chơi này sang trò chơi khác, số tiền được cộng dồn.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Mỗi lần chơi, họ thường tham gia nhiều trò và thoát ra liên tục giữa các trò, do đó tổng số tiền mỗi lần chơi lên tới nhiều tỷ đồng, dù khởi điểm, trong "ví" của họ chỉ cầm theo vài chục hoặc vài trăm triệu đồng.

Nữ bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) thừa nhận đã đánh bạc 86 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 131.000USD (tương đương 3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bà Sự khai lần nhiều nhất bị cáo mang tiền đi đánh bạc chỉ khoảng khoảng 100 triệu đồng, sau khi thoát ra rồi vào lại nhiều trò, số tiền cộng dồn trở thành hàng tỷ đồng.

Bị cáo nói, mục đích chơi để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thanh Bách (53 tuổi, ở Hà Nội) chấp nhận cáo buộc đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3,4 triệu USD.

Dù thừa nhận cáo trạng rằng lần chơi nhiều nhất là hơn 111.000USD (tương đương 2,6 tỷ đồng), ông Bách nói số tiền mang từ nhà đi đánh là khoảng 100-200 triệu đồng. Đây cũng là một trong số hiếm lần bị cáo giành chiến thắng với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Nga (57 tuổi, ở Hà Nội) khai lý do biết đến King Club là hay ship hàng tới khách sạn Pullman. Tại King Club, bà Nga đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741.000 USD, thua hơn 12.000 USD.

Còn bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, ở Hà Nội) cho biết từng đến tầng 1 khách sạn Pullman uống cà phê với bạn và được mọi người nói cho biết có trò chơi trúng thưởng tại King Club.

Đầu năm 2022, bà Mai mở thẻ chơi tại sòng bạc này, mỗi lần đi đánh bạc, bà Mai mang theo khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, hệ thống ghi nhận bị cáo này đánh bạc 67 lần, tổng số tiền gần 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Về nguồn tiền đánh bạc, bà Mai khai là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020, sau khi nghỉ hưu thì đi chơi.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Tại bục khai báo, bị cáo Vũ Phong thừa nhận ngày 29/7/2020, bị cáo mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Tom”, xuất phát từ việc tiếp khách tại khách sạn Pullman.

Từ thời điểm này đến ngày 10/6/2024, Phong đánh bạc 100 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Slot, Baccarat.

Tổng số tiền mà ông Phong đã “nướng” là hơn 10 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng). Trong đó, ở lần chơi nhiều nhất, ông Phong "đốt" hơn 479.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc.

Tại tòa, bị cáo này tỏ ra ngạc nhiên về số tiền đánh bạc bị cáo buộc.

Với bị cáo Bùi Văn Long, người đàn ông này trả lời HĐXX rằng bản thân vốn định cư ở nước ngoài. Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, bị cáo tránh dịch tại khách sạn Pullman. Do đó, với quãng thời gian rảnh, bị cáo xuống King Club chơi đánh bạc.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, ông Long bị cáo buộc đã đánh bạc 91 lần bằng hình thức chơi Slot với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc hơn 2,1 triệu USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng).