Chủ show “Về đây bốn cánh chim trời” khai sai lầm lớn nhất khi tổ chức

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, mới đây đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, doanh nghiệp là đơn vị triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Về đây bốn cánh chim trời”. Tuy nhiên, Công ty Ngọc Việt Education biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là tâm huyết của bản thân và toàn bộ Công ty Ngọc Việt Education.

“Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12", bà Hà khai.

Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhưng, theo Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, một trong những quy trình sai lầm nhất là bà Hà không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình và 50% sau chương trình.

Do đó, đến tối 28/12, khi khán giả đã được cho vào khu vực tổ chức và chờ đợi đến khoảng 20h30, bà Nguyễn Thị Thu Hà mới thông báo chương trình bị hủy bỏ.

Việc thông báo muộn, không có phương án xử lý rõ ràng đã khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn tiền và sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Ngọc Việt Education do bà Nguyễn Thị Thu Hà làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6, doanh nghiệp này bắt đầu triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình được quảng bá với nội dung trình diễn các tác phẩm của những cố nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được đông đảo công chúng quan tâm.

Công ty Ngọc Việt Education đã mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp, qua đơn vị liên kết và cộng tác viên.