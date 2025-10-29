Đại gia chi hơn 10 triệu USD cho 100 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman

Sáng 29/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 2, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 130 trang.

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ.

Cáo trạng thể hiện 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).

Một trong số các bị cáo người nước ngoài tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Cáo trạng thể hiện việc đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat, Slot bị cáo Vũ Phong từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc 100 lần với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng). Bị cáo Vũ Phong đã thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương 34,1 tỷ đồng).

Cũng theo cáo trạng, ngày 17/2/2022, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai mở thẻ với tên "MRS JOANA", ID 101396.

Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, bị cáo Mai đã đánh bạc 67 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 9,7 triệu USD, lần chơi nhiều nhất 595.950 USD (tương đương 14,3 tỷ đồng), thua gần 655.250 USD (tương đương gần 15,8 tỷ đồng).

Bị cáo Hồ Đại Dũng ngày 6/6/2020, mở thẻ với tên "MR MICHAEL", ID 100701. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỷ đồng).

Ngày 25/1/2023, bị cáo Nguyễn Thế Vũ mở thẻ với tên "MR TROY", ID 101872. Từ ngày 8/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,4 triệu USD, thua hơn 81.761 USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyên Đức Long ngày 1/5/2022, mở thẻ với tên "MR CARY", ID 101500. Từ ngày 4/2/2024 đến 23/5/2024 đã đánh bạc 103 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,3 triệu USD, thua 188.262 USD (tương đương 4, 5 tỷ đồng).

Ngày 25/6/2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên "MR LUCKY ONE", ID 101583. Từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Anh Linh ngày 7/1/2022 mở thẻ với tên "MR RINO", ID 101333. Từ ngày 6/2/2024 đến 20/6/2024, đã đánh bạc 79 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 2,7 triệu USD, thua 415.276 USD (tương đương gần 10 tỷ đồng).

Cũng bằng những hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, bị cáo Lê Vỹ từ ngày 4/2/2024 đến 21/5/2024, đã đánh bạc 9 lần với tổng số tiền hơn 2 triệu USD, thua 418.426 USD (tương đương 10 tỷ đồng).