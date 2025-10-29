Đại gia chi hơn 10 triệu USD cho 100 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman
(Dân trí) - Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).
Sáng 29/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 2, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 130 trang.
Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.
Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ.
Cáo trạng thể hiện 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.
Tuy nhiên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.
Cáo trạng thể hiện việc đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat, Slot bị cáo Vũ Phong từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc 100 lần với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng). Bị cáo Vũ Phong đã thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương 34,1 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, ngày 17/2/2022, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai mở thẻ với tên "MRS JOANA", ID 101396.
Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, bị cáo Mai đã đánh bạc 67 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 9,7 triệu USD, lần chơi nhiều nhất 595.950 USD (tương đương 14,3 tỷ đồng), thua gần 655.250 USD (tương đương gần 15,8 tỷ đồng).
Bị cáo Hồ Đại Dũng ngày 6/6/2020, mở thẻ với tên "MR MICHAEL", ID 100701. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỷ đồng).
Ngày 25/1/2023, bị cáo Nguyễn Thế Vũ mở thẻ với tên "MR TROY", ID 101872. Từ ngày 8/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,4 triệu USD, thua hơn 81.761 USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).
Bị cáo Nguyên Đức Long ngày 1/5/2022, mở thẻ với tên "MR CARY", ID 101500. Từ ngày 4/2/2024 đến 23/5/2024 đã đánh bạc 103 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,3 triệu USD, thua 188.262 USD (tương đương 4, 5 tỷ đồng).
Ngày 25/6/2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên "MR LUCKY ONE", ID 101583. Từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).
Bị cáo Nguyễn Anh Linh ngày 7/1/2022 mở thẻ với tên "MR RINO", ID 101333. Từ ngày 6/2/2024 đến 20/6/2024, đã đánh bạc 79 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 2,7 triệu USD, thua 415.276 USD (tương đương gần 10 tỷ đồng).
Cũng bằng những hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, bị cáo Lê Vỹ từ ngày 4/2/2024 đến 21/5/2024, đã đánh bạc 9 lần với tổng số tiền hơn 2 triệu USD, thua 418.426 USD (tương đương 10 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.
Cụ thể, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.
Trong đó, Kim In Sung, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.
Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.