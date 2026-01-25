Vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng bỏ trốn: Phát hiện xe máy bị chôn

Chiều 25/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang truy xét các đối tượng nghi liên quan đến vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch thuộc một chi nhánh ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào chiều 19/1.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nhiều nhà dân trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng để bắt các nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên.

Hai nghi phạm cướp được cho là giấu xe máy dưới hố, cách hiện trường 5km (Ảnh: Công an Gia Lai).

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy màu vàng đen, nghi giống với phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng cướp ngân hàng. Chiếc xe này được đào hố chôn ở một bãi đất trống, cách hiện trường gây án khoảng 5km.

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.