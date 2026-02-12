Công an Đà Nẵng diễn tập chống cướp ngân hàng

Ngày 12/2, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp một chi nhánh ngân hàng tại phường Ngũ Hành Sơn tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp ngân hàng với sự tham gia của nhiều lực lượng nghiệp vụ.

Theo kịch bản giả định, hai đối tượng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng giả làm khách. Lợi dụng thời điểm vắng người, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên, yêu cầu gom toàn bộ tiền trên quầy giao dịch cho vào ba lô đã chuẩn bị sẵn.

Tình huống giả định hai đối tượng cướp ngân hàng rồi tẩu thoát bằng xe máy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tình huống trở nên căng thẳng khi các đối tượng tỏ ra manh động, sử dụng súng, dao đe dọa gây thương tích. Nhân viên ngân hàng đã kịp thời kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp trước khi các đối tượng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tín hiệu, Công an thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113, Công an phường Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng khi đang tìm cách bỏ trốn, thay đổi nhận dạng. Sau tình huống giả định, các lực lượng đã bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Tình huống giả định, các lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là cướp tài sản tại các tổ chức tín dụng, có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi.

Việc tổ chức diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kỹ năng xử lý tình huống sát thực tế cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Thông qua buổi diễn tập, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao năng lực xử lý các tình huống đột xuất về an ninh trật tự, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các ngân hàng, người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.