Tài xế kể chuyện chở nữ hành khách 64 tuổi "đang yêu" đến thẳng công an

Sáng 24/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, trú tại phường Sông Trí) xác nhận là người chở bà H.T.V. (64 tuổi, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đến trụ sở công an thay vì ngân hàng, qua đó giúp nạn nhân thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo lời kể, sáng 22/4, anh Phước nhận cuốc xe đón bà V. từ nhà đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Quá trình di chuyển, anh thấy hành khách liên tục giục chạy nhanh nên đề nghị cung cấp địa chỉ cụ thể để tìm lộ trình ngắn nhất.

Tài xế Phước (bên phải) chở nữ hành khách đến công an trình báo (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đó, người phụ nữ đưa điện thoại cho tài xế xem đoạn tin nhắn với một người lạ, trong đó có tên chi nhánh ngân hàng.

"Tôi chỉ lướt nhanh phần cuối cuộc trò chuyện để nắm thông tin vì nghĩ đó là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, các chi tiết trong tin nhắn có nhiều điểm bất thường, thậm chí mâu thuẫn với địa chỉ bà cung cấp. Tôi hỏi và được biết bà đi chuyển tiền để nhận quà", anh Phước kể.

Từ những dấu hiệu đáng ngờ và kinh nghiệm theo dõi các cảnh báo về lừa đảo, anh Phước nhận định người phụ nữ có thể đang bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, anh đề nghị hành khách ngồi yên và quyết định chở thẳng đến trụ sở Công an phường Sông Trí.

"Ban đầu bà không đồng ý, nhưng tôi cố gắng trấn an, động viên. Tôi nói nếu việc làm của mình đúng, sau này bác có thể cảm ơn cháu, còn không cũng không sao, tiền xe bác cũng không cần trả", tài xế nhớ lại.

Dòng tin nhắn kẻ lừa đảo gửi cho người phụ nữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng bố trí cán bộ nữ tiếp cận, trò chuyện để ổn định tâm lý cho công dân. Qua đó, mọi người được biết bà V. sống một mình, chồng đã mất, con cái ở xa.

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bà quen một tài khoản Facebook tên "Trường Thuận". Người này tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, gọi bà là "em yêu", "vợ yêu".

Đối tượng sau đó gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, hàng hiệu, điện thoại iPhone, đồng thời hứa tặng kèm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) và ngỏ ý về Việt Nam chung sống. Khi tạo được lòng tin, người này thông báo đã gửi quà và yêu cầu bà V. chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) để làm thủ tục nhận.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, bà V. nhận ra thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và từ bỏ ý định chuyển tiền.

Lãnh đạo Công an phường Sông Trí đánh giá hành động nhanh trí của tài xế Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong cộng đồng.