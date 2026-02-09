Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
  1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa

18 ngày lẩn trốn "hơn phim hành động" của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Phạm Hoàng Tiến Thành
(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, 2 đối tượng cướp ngân hàng sử dụng vũ khí quân dụng, gây án manh động, thao tác nhanh gọn, hành trình trốn chạy xóa dấu vết “hơn cả phim hành động Mỹ”.

Dòng sự kiện: Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai